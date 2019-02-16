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Niğde Belediye Başkanı Özkan Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Bedesten’de faaliyete geçirilen Millet Kıraathanesini ziyaret etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
Niğde Belediye Başkanı Özkan Millet Kıraathanesini Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan Bedesten’de faaliyete geçirilen Millet Kıraathanesini ziyaret etti.


Her fırsatta vatandaşla iç içe olan Belediye Başkanı Rifat Özkan vatandaşın talep ve isteklerini dinlemeyi ihmal etmiyor. Bu kapsamda Başkan Özkan Millet Kıraathesi’ ni ziyaret ederek vatandaşla çay içerek sohbet etti. Belediye Başkanı Rifat Özkan millet kıraathanelerinin topluma faydası bakımından getirisinin ölçülemeyecek derecede olduğunu anlattı. Günün her saatinde kıraathanenin dolup taşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özkan; “Halkımız bir taraftan ilgi duyduğu alana ilişkin kitapları okurken, bir taraftan da personelimiz ikramlarda bulunuyor. İçinde çayın ve kekin yanı sıra çeşitli ikramlarında ücretsiz olarak yapıldığı kıraathanemiz insanlarımıza faydalı olacak bir ortam. Millet kıraathanelerimiz yediden yetmişe her kesimden vatandaşın uğrak noktası haline geldi. Bizde bu durumdan dolayı çok mutluyuz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 10:16
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