Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Gazeteciler ve Basın Bayramı Tebrik Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Gazateciler ve Basın Bayramı dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “İlkeli, objektif yaklaşımları ile gerçekleri kaleme alan, görüntüleyerek ana tanıklık eden, kamuoyunu gerçeklerle en hızlı şekilde bilgilendiren basın yayın organlarımız her zaman demokrasiye birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak üzerine düşen görevi layığı ile yerine getirmektedir. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi "İletişim Özgürlügü" ile mümkündür. Şüphesiz "İletişim özgürlüğü" şeffaf yönetim anlayışının da temel yapı taşlarındandır. Basının meslek ilkeleri doğrultusunda ilkeli, tarafsız, sorumlu ve bilinçli gazetecilik anlayışıyla yapılan çalışmalarının devamını dileyerek, bu çalışmaların her zaman özgür, sansürsüz bir ortamda yürütülmesini temenni ediyor, tüm gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarımızın 24 Temmuz Gazateciler ve Basın Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.