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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den 1 Mayıs Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.

30 Nisan 2019 Salı 13:25
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’den 1 Mayıs Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ’1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Başkan Emrah Özdemir mesajında “Her zaman emek ve emekçinin yanında yer almanın, hakkın sahibine verilmesi yönünde düşünceyle hareket ederek şehrimizde hizmet üretmenin gayreti içerisindeyiz. İşçi ve emekçi kardeşlerimiz, ilimiz ve ülkemizin büyümesi ve istikrar içinde gelişmesi, belirlenen hedeflere ulaşması sürecinde önemli bir role sahiptir.Emekçi kardeşlerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haklarına sahip çıkılması noktasında özveri ile çalışıyor üzerimize düşen sorumluluğu her zaman yerine getiriyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin daha güzel yarınlara ilerleyişinde şüphesiz işçilerimizin alın teri ve emeklerine büyük ölçüde ihtiyacımız var. İşçi kardeşlerimizin üretimden gelen güçlerini kullanarak haklarını ararken, tüm toplumun desteğini almaya, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmeye de özen göstereceklerine inanıyorum. 1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.” dedi

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:25
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