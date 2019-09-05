Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Anlımız Açık Yüzümüz AK”

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Eylül ayı meclis toplantısında gündemi meşgul eden eksik bilgilere net cevap verdi.

Belediye Başkanlığı görevine gelmeden önce vaatleri arasında birinci sırada yer alan ve ilk icraatları arasında yer verdiği şeffaf belediyecilik anlayışı ile hizmet üretmeye önem veren Belediye Başkanı Emrah Özdemir Belediye Meclisi olağan Eylül toplantısının dilek ve temenniler bölümünde gündemi meşgul eden asparagas haberlere net cevap verdi.

Belediye Meclisimizin Fikirlerine Önem Veriyoruz

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Belediye meclis üyelerimizin fikirlerine önem veriyoruz. Belediye hizmetlerimizi gerçekleştirirken şeffaf hizmet anlayışı ile çalışıyor, tüm meclis toplantılarında tarafıma yöneltilen tüm sorulara açıkça cevap veriyorum. Ayrıca belediyemizden yazılı olarak talep edilen dilekçeleri de diğer siyasi parti belediyelerinin yapmadığı şekilde ve ivedilikle Türkiye’de örnek olabilecek bir şekilde hızla cevaplıyoruz. Bu kadar şeffaf olmamıza ve meclis üyelerimizin düşüncelerine bu kadar değer vermemize rağmen bazı düşüncelerde art niyet sezinliyor, bizleri yıpratmak için insanlara verilen yanıltıcı bilgilere şahit oluyor ve bu duruma da çok üzülüyorum” dedi.

Her Konuya Verecek Cevabımız Var

Başkan Özdemir; “Biz iktidar partisiyiz, tek söz bizde, meclis üyelerimizi karşımıza alalım düşüncesi ile şehri yönetmek istemiyoruz. Her kim olursa olsun sokakta dahi vatandaşımız bizleri çevirip soru sorabilir. Her konuya verecek cevabımız var. Ama sergilenen davranışlarda art niyet hissettiğim vakit kusura bakmayın der işime bakarım” şeklinde konuştu.

Anlımız Açık Yüzümüz Ak

Belediye Başkanı Özdemir; “Şeffaflık anlayışımızdan hiçbir sapma olmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok, anlımız açık yüzümüz ak. Proje kitapçığımda ilk sayfada belirttiğim gibi olmazsa olmazımız şeffaf yönetim sistemidir. Bizim belediye olarak saklayacağımız, hesabını veremeyeceğimiz bir konu yok. Biz bu kadar şeffaf bir şekilde şehri yönetmeye çalışırken yapılan haksız davranışlar bizleri üzüyor. Bu siyaset bir gün bitecek ve yüz yüze bakacağız. Sadece siyaset için şov yapmak için bir şeylerin çabasında olmayalım. Bizim yönetim anlayışımızda AK Parti Meclis üyelerimiz bizim için ne ifade ediyorsa diğer siyasi partilerimizin meclis üyeleri de aynı şeyleri ifade ediyor” dedi.

Hizmet Üretmek İçin Geldim

Başkan Özdemir konuşmasına; “Birbirimizi kırıp insanları yanıltmayalım. Sosyal medya da konu edilerek atıfta bulunulan çift maaş konuları gibi yanlış ve eksik bilgilerle gündemi boş yere meşgul etmeyelim. Herkes siyasetten anlamaz. Sosyal medyada en ufak imalar bir sürü yanlış yorumlarla yanlış anlaşılmaya sebep veriyor ve bizlerde saçma sapan konularla gündeme geliyoruz. Benim iş yapmam lazım, hizmet üretmem lazım. Ben bu başkanlık makamına hizmet etmek için geldim ve belli bir sürem var. Ben dedikodu ile birileri siyasi rant sağlayacak, birileri şov yapacak diye ben vaktimi boşa harcayamam. Benim boş işlerle uğraşmaya vaktim yok” şeklinde devam etti.

Tek İsteğim Beraberlik İçerisinde Niğde’ye Hizmet Etmek

Belediye Başkanı Özdemir; “Tüm partilerin adaylarının, proje kitaplarında taahhüt ettiği projeleri vardı, bana bu projelerle gelin şehrimiz için bu projeleri konuşalım. Çocuklarımızın, şehrimizin faydasına olan projelerle uğraşarak vaktimizi bu yolda birlikte harcayalım. Varsa bir yolsuzluk, usulsüzlük, sorun veya kanunsuzluk sonuna kadar herkes gerekli şekilde ortaya çıkartsın ve bizde destek olalım. Herkes yasal yollarla hakkını arama özgürlüğüne sahip” şeklinde konuştu.

Ben Hizmet Üreteceğim

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; “Bizim bilgilendirmek için talep edildiği takdirde verdiğimiz evraklar üzerinden herkesten saklanmış, gizli belgeler ortaya çıkmış gibi sosyal medya veya basın aracılığı ile insanlara anlatılan yanıltıcı bilgiler etik olmayan davranışlardır. Ben iş yapıp hizmet üreteceğim. Beni ve ailemi tanıyanlar çok iyi bilir, ben böyle konularla yıpranmam, bu konularda anlım ak. Halkımızın bana tanıdığı süre içerisinde benim işim sadece hizmet etmek olacak. Bunu da hiç kimse engelleyemeyecek. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Benim tek isteğim birlikte el ele beraberlik içerisinde Niğde’mize hizmet etmektir” dedi.