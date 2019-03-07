Niğde Barosundan Hasar Danışmanlık uyarısı

Niğde Baro Başkanı Osman Çimen, Hasar Danışmanlıkşirketlerine vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini, hak arayışlarında avukatlara başvurmalarını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün “Trafik kazalarında ya da başka şekillerde avukatın önüne geçerek sigorta firmalarına ya da bu işin simsarlarına asla bir hak edeceğim diye vatandaşlarımız kapılmasınlar hak aramanın ya da savunmanın en temel unsuru avukattır” sözlerini hatırlatan Başkan Çimen, Niğde’de bu şirketler hakkında Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduklarını kaydetti.

Bu şirketlerden Mağduriyetiolan kişilerin Niğde Barosuna başvurmaları halinde baro olarak gerekli girişimlerde bulunmaya hazır olduklarını ifade eden Çimen: “bir kazadan dolayı maddi zararınız var ise avukatlarınıza başvurunuz. Kendisini yasal zorunluluk sigorta şirketine başvuracaktır. Sigorta şirketinden gelen cevaplara göre de sizi yönlendirecektir. Yasa gereği dava açmadan sigorta şirketine başvuru olayını vekilin ile yapacağınız sözleşme ile çözebilirsiniz. Hasar Danışmanlık şirketi biz avukatların zorunlu olarak yapması gereken yazışmaları bir işlemmiş gibi vatandaşa göstermemektedirler. Bu başvurudan avukat yasal vekalet ücretini alırken danışmanlık şirketleri tahsil edilen paradan yüzde 25’den aşağı olmamak üzere haksız komisyon almaktadır. Yasal başvuru zorunluluğunda alınan paradan komisyon almaktadırlar. Kaldı ki bu şirketlere, sigorta şirketlerinin ret cevabı verme hakkı bulunduğundan kendileri de bir avukata vekalet vererek dava yoluna gitmektedirler. Bu şirketler onlarca avukatın ismine vekaletname aldığından sonradan azil name verilmesi halinde yüklüce tanzimat ve vekalet ücretine hükmedilmektedir. Yine bu şekilde haklarının ihlal edildiğini düşünen mağdur var ise Niğde Barosu olarak yardıma hazırız. Sayın bakanımızın dediği gibi Avukatlık mesleğinin ikamesi yoktur” dedi.