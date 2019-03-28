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Niğde Adliyesinde Sevgi Mağazası açıldı

Niğde Adliyesinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz yararlanabileceği "sevgi mağazası" açıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:11
Niğde Adliyesinde Sevgi Mağazası açıldı

Niğde Adliyesinde, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin ücretsiz yararlanabileceği "sevgi mağazası" açıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca ihtiyaç sahibi ailelere destek için başlatılan kampanya çerçevesinde adliye personeli, hakim, savcı ve vatandaşlardan kullanmadıkları eşyalar toplandı. Adliyeye getirilen eşyalar, denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından temizlik, bakım, onarım ve ütüleme işleminden geçirildikten sonra adliyede tahsis edilen odada sergileniyor. İhtiyaç sahibi aileler, "sevgi mağazası" adı verilen odada yetişkin ve çocuklar için giyim, oyuncak, ayakkabı gibi malzemeleri ücretsiz temin edebilecek.


Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, açılışta yaptığı konuşmada, projenin bir hayalle başladığını ancak güzel sonuçlar elde edildiğini söyledi.


İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Dönmez, şunları söyledi:


"Bu anlamda öncelikle adliyede görev yapan hakim, savcılara, personelimize ve katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu hayalin gerçekleşmesi noktasında Ticaret Odası ve Ticaret Borsası başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, hakim ve savcılarımızdan kullanmadıkları giysi, ayakkabı gibi malzemeleri burada topladık. Bu malzemeler denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından temizlik, bakım ve onarım, ütüleme işlerinden sonra bu mağazada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza takdim edilecek. Katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:11
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