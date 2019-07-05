Niğde 15 Temmuz etkinliklerine hazırlanıyor

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Hazırlık Toplantısı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Niğde Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Kaymakamlar, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Demir, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ramazan Yıldız, ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında Vali Yılmaz Şimşek, “Yüce Türk Milletinin 15 Temmuz gecesi fetö terör örgütüne karşı verdiği mücadele, geçmişte olduğu gibi şanlı tarihimizin kahramanlıklarla dolu sayfalarında yerini aldı” dedi.

15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine halkımızın demokrasiye ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkarak FETÖ terör örgütü üyesi hainler karşısında destan yazdığını ifade eden Şimşek,“Yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız topyekûn meydanlara inerek, havalimanlarını doldurarak tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilerek bu hainlere dur demişti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettikleri gibi, Aziz Türk Milleti, 1071’de hangi inanç ve kararlılıkla Anadolu’nun kapılarını açmışsa, 15 Temmuz’da da aynı duygularla darbeci hainlerin karşısına dikilmişti.

Burada bugün bizlere düşen görev ise 15 Temmuz gecesi yaşanılan o hain saldırıyı ve o saldırılara karşı Türk halkının gösterdiği kahramanlığı bizden sonraki gelecek nesillerin iyi anlamasını sağlamaktır. Bu da ancak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde o ruhu yaşatarak, Türk Milletinin tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğunugöstermekle olur.Ben gerçekleştirmekte olduğumuz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıkları toplantısı vesilesiyle vatandaşlarımızı, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan tüm kesimleri, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Milli Birlik Yürüyüşüne ve ardında Şehit Ömer Halisdemir Meydanına davet ediyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere Vatanı, Milleti, Bayrağı uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı ile ilgili yapılacak faaliyetler ve programlar görüşüldüğü toplantı; hazırlık çalışmalarının detaylı bir şekilde ele alınmasıyla son buldu

Toplantı bitiminde 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlik programının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.