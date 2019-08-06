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Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi

06 Ağustos 2019 Salı 17:55
Nida Tunus'un cumhurbaşkanı adayı Savunma Bakanı Zubeydi

TUNUS (AA) - Tunus parlamentosundaki üçüncü büyük parti Nida Tunus'un gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için mevcut Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'yi aday göstereceği açıklandı.

Nida Tunus Milletvekili Fatma el-Mesdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partimiz 15 Eylül'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi'yi destekleme kararı aldı." dedi.

Mesdi, Zubeydi'nin birkaç gün içinde adaylık başvurusunu yapacağını söyledi.

Eski Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin kurucusu olduğu Nida Tunus'un 217 sandalyeli parlamentoda 36 milletvekili bulunuyor.

Tunus yasalarına göre, bir kişinin cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmesi için "en az 10 milletvekili, yerel meclislerinden 40 başkan veya 10 bin seçmenin imzası" gerekiyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor. Başbakan Yusuf Şahid, medya patronu Nebil Karvi ve Savunma Bakanı Zubeydi şu ana kadar öne çıkan adaylar olarak görülüyor.

Tunus parlamentosundaki birinci parti Nahda Hareketi ise henüz cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin kararını açıklamadı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:55
  1. seçimler
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