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Nida Tunus ve Nahda Hareketi Partisinden grev öncesi müzakere çağrısı

22 Kasım 2018 Perşembe 00:18
Nida Tunus ve Nahda Hareketi Partisinden grev öncesi müzakere çağrısı

TUNUS (AA) - Nida Tunus ve Nahda Hareketi partileri, Tunus hükümetine, tüm kamu kurumlarında bugün yapılması planlanan grev öncesi ülkenin en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) ile müzakere yapma çağrısında bulundu.

Nida Tunus Partisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin mali dengelerini koruyacak ve aynı zamanda işçi ve memurların enflasyona karşı koyabilmelerini teminat altına alacak bir çözüme ulaşılması çağrısında bulunuldu.

Nahda Hareketi Partisinden yapılan açıklamada da sendikal çalışmadan ve demokratik geçişin başarısında UGTT'nin rolünden övgüyle söz edildi.

Hükümete ve diğer tüm taraflara sosyal koşulları iyileştirmek için diyalog ile müzakerelere devam edilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, UGTT'den de devletin imkanlarına ve mali dengelerine riayet etmesi istendi.

Tunus'un en büyük sendikası UGTT'den 17 Kasım'da yapılan açıklamada, bugün tüm kamu kurumlarında yapılması planlanan grevden vazgeçmeyecekleri duyurulmuştu.

UGTT, 21 Eylül'de, "vatandaşın alım gücünün zayıflaması ve ülkedeki siyasi krizin derinleşmesi" gerekçesiyle, 24 Ekim ve 22 Kasım'da tüm kamu sektöründe grev kararı almıştı. Ancak 24 Ekim'de yapılması planlanan grev, kamudaki işçilere zam konusunda Başbakan Yusuf Şahid'le varılan anlaşmanın ardından iptal edilmişti.

Tunus ekonomisi, 2018'in ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7'lik artışla yüzde 2,6'lık büyüme kaydetmesine rağmen zor bir dönemden geçiyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 00:18
  1. genel grev
  2. müzakere çağrısı
  3. Nahda Hareketi Partisi
  4. Nida Tunus Partisi
  5. Tunus

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