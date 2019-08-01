Nicolas Pepe, Arsenal'da Londra ekibi, 72 milyon sterlinlik bonservisle kulüp rekoru kırarak 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi transfer etti. Londra ekibinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Futbolcunun bonservisi için 72 milyon sterlin ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti. 2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.

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