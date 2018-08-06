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Nicolas Maduro'ya suikast girişimiyle alakalı 6 kişi gözaltında

Reuters, Venezüela İçişleri Bakanı Nestor Reverol’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde Devlet Başkanı Maduro’ya yönelik suikast girişimine karıştıkları şüphesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:31
Nicolas Maduro'ya suikast girişimiyle alakalı 6 kişi gözaltında

Reuters'ın Venezüela İçişleri Bakanı Nestor Reverol’in açıklamalarına dayandırdığı haberinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik suikast girişimine karıştıkları şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Venezüela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez de, bugün yaptığı açıklamada, Maduro'ya suikast girişimi sırasında 3 insansız hava aracının (İHA) infilak ettiğini duyurdu.

Başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bomba yüklü drone ile saldırı düzenlenen saldırıda, Maduro olay yerinden yara almadan uzaklaşırken, 7 askerin yaralandığı öğrenilmişti.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:31
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