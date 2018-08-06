Nicolas Maduro'ya suikast girişiminin arkasında ABD mi var?

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya İHA ile suikast girişiminde bulunuldu. Saldırının ardından, olayın arka planında ABD'nin olabileceği konuşulmaya başlandı. Peki, olayların ardından ABD'nin hedef gösterilme sebepleri nedir? İHA'ların terörizm faaliyetlerinde kullanımı nasıl engellenir? Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela devlet televizyonu, Cumartesi günü dünya tarihinde bir ilki yayınladı. Ulusal Muhafızların 81'inci yıl dönümü kutlamalarının yayınladığı sırada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini yayınladı. Bu saldırı, bir devlet başkanına düzenlenen ilk İHA’lı saldırı olma özelliği taşıyor.

Saldırıya ilişkin Venezuela hükümeti, askeri törende duyulan birkaç patlamanın Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya yapılan saldırı girişimi olduğunu duyurdu.

Hükumet adına açıklama yapan Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarının (İHA), Moduro’nun yakınında patlatıldığını ifade etti. Bakan, saldırıda Moduro’nun güvenli bir yere götürüldüğünü duyururken, 7 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırı sırasında Moduro, "Bilinçli Venezuela'ya, ülkemizin iyiliği için bahse gireceğiz, ekonomik iyileşmenin saati geldi ve ihtiyacımız var" diyordu.

TÜRKİYE ANINDA TEPKİ GÖSTERDİ

Menfur saldırıya ilişkin Türkiye’den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, devletin üst kademeleri gerek sözlü gerekse yazılı olarak bu saldırıyı kınayarak, "Venezuela’nın ve Türkiye dostu Devlet Başkanı Maduro’nun yanındayız" mesajları verildi.

Venezuela devlet Başkanı Maduro, Türkiye ile kurduğu güçlü ilişkiler ile gündem olan uzak ülke başkanı. Türkiye’ye coğrafi olarak uzak ama yakın gönül bağları kurmuş bir lider.

MADURO'NUN TÜRKİYE'YE DESTEĞİ HİÇ EKSİLMEDİ

Türk dış politikasına dışarıdan destek vermekten hiçbir zaman çekinmeyerek hareket etti. Trump’ın ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına karşı, verilen tepkilerde Türkiye’nin yanında durdu. Skandal Kudüs kararına karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan İslam liderlerini İstanbul'da topladığında Maduro da gelmişti.

Ayrıca Maduro Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılan liderlerden biriydi. Başkan Erdoğan'a mesajları ve Türk halkına yönelik söylemleri, Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyareti de geniş yankı uyandırmıştı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, gerek Türkiye’de yaşananlar gerekse ABD’nin gittikçe gerginleşen Venezuela ilişkilerinde fail ABD gibi görünmektedir. Maduro’nun olaya yönelik yaptığı açıklamalarda da olayın arka planında ABD’nin olduğunu işaret etmekte.

Peki, olayın ardında gerçekten ABD mi var? ABD’nin tüm bu olumsuz gelişmelerde parmakla gösterilmesinin sebebi nedir?

"ABD BARIŞA HİZMET ETMİYOR"

Sofuoğlu, "Kitle iletişim silahlarının yaygın olduğu bir dönemdeyiz. ABD’nin asla barışa hizmet etmediği ortada. Kendisine hizmet etmeyen devlet adamlarına yönelik tavrı da ortada.

Bu tür ülkelerin iç işlerine müdahale edilmesi noktasında hedeflerini ulaşmaya çalışmakta. ABD bugün organize hareketler ile ülkenin rezervleri karşılığında, belli silahları ülkelerdeki belli gruplara satıyor. Bu şekilde hedefe giden yolu açılıyor" dedi.

ABD’nin barışa hizmet etmediğini ayan beyan ortada olduğunu belirten Sofuoğlu, sadece suikastların değil, anti demokratik siyaset güden devlet adamlarının desteklenmesinin de buna bir örnek olduğunu söyledi.

ABD'YE BOYUN EĞMEYEN ZARARLI ÇIKIYOR

Sofuoğlu, "Neden ABD ile işbirliği içerisinde olan lidere bir şey olmazken, ABD’ye boyun eğmeyen liderlere bu tür girişimlerde bulunuluyor? Maduro ’ya yönelik yapılan bu teşebbüs bunun çok açık örnektir. Dünya tarihinde Suudi Arabistan Kralı Suud bin Abdülaziz’e de, Irak Kralı 2. Faysal ve İran Başbakanı Musaddık’a yapılanlar aynı amaçla yapılmıştır. Venezuela ABD ambargosu ve baskısı sebebi ile elinde bulunan kaynaklarını istediği gibi kullanamamaktadır" dedi.

VENEZUELA'YI İŞGAL EDEBİLİR MİYİZ?

Yakın zamanda ortaya çıkan bir iddia, ABD'nin neden suikast girişiminde parmakla gösterildiğini açıklar nitelikte. ABD'nin CNN televizyon kanalı, ismini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Donald Trump'ın 2017 yılında Venezuela'nın işgali hakkında danışmanlarına sorular yönelttiği ileri sürüldü.

Toplantıda, Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster dahil olmak üzere üst düzey danışmanların bulunduğu belirtildi. Haberde danışmanların soruya tepki göstererek, Trump'a Venezuela'ya yönelik herhangi bir askeri müdahalenin ABD'ye ağır bir geri dönüşü olabileceğini ve müttefik ülkelere bu tavrın açıklanamayacağını aktardıkları iddiası yer aldı.

Düşünce kuruluşu Aspen Enstitüsünün geçen yıl yayınladığı bir raporunda, ABD'nin mevcut dışişleri bakanı Mike Pompeo'nun, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü olduğu dönemde, "Venezuela’daki hükümeti devirmek için bölgedeki Meksika ve Kolombiya ile iş birliği yaptıklarını" söylediği ifadeler yer almıştı. Pompeo'nun ifadeleri tepki çekmişti.

ABD KENDİ SONUNU HIZLANDIRIYOR?

ABD yüzyılının sonuna gelindiğini söyleyen Sofuoğlu, "Kafir devlet belki ayakta durur ama zalim devlet ayakta durmaz. ABD bütün dünyayı karşısına alarak zalim devlet örneği teşkil etmektedir. Bu saldırgan tutumlar kendi sonunu hızlandıran etkenlerdir" dedi.

İHA'LARDA TERÖRİZM TEHLİKESİ

İHA’lar için özel bir düzenleme henüz oluşturulmuş olmasa bile, gerçekleşmesi muhtemel bazı uyuşmazlıkları hukukun genel ilkelerine göre çözebilmek mümkün. Bu araçların özel mülkiyete konu bir bina ya da arazi üzerinde kullanmak özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine yol açabilir. Mala ve cana zarar verme boyutu da irdelenmesi gereken bir husustur.

"DRONE SAVARLAR" YAYGINLAŞMALIDIR

İHA’lar yüksek erişilebilirlik ve düşük maliyetleri sebebi ile yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kolluk kuvvetleri yanı sıra, terörizm maksatları ile uçuşlar icra ediliyor. Yapısal özellikleri sayesinde küçük bir alan kaplayan İHA’ların yüksek uçuş irtifaları sebebi ile tabanca ve tüfekler ile vurulması zor hedeflerdir.

Bu tehdidi önceden algılayan ve harekete geçen ülkeler "Drone Savar" cihazlarını çoktan geliştirdiler. Türkiye’de de bu yönde atılan adımlar sayesinde bugün İHA’lara yönelik ön alıcı müdahale imkanı bulunuyor.

Sofuoğlu, İHA’ların suikast girişiminde kullanılabilir olmasına ilişkin, "Olası İHA saldırılarına yönelik olarak ülkeler hızla gerekli adımları atmalıdır. İHA’ların yasaklanmasına yönelik bir adım söz konusu olursa, mutlaka karşılarına "özgürlük" nedeni ile muhalefet sesler yükselecektir. Teknoloji dünyasında yaşıyoruz, yetkililer ve uzmanlar gerekli tedbirleri almalıdır" dedi.