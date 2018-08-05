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Nicolas Maduro'ya suikast girişimini üstlendiler!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya düzenlenen ve 7 askerin yaralandığı saldırının sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' isimli bir grup üstlendi. Grup Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi" dedi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:24
Nicolas Maduro'ya suikast girişimini üstlendiler!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen ve 7 askerin yaralandığı saldırının sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' isimli bir grup üstlendi. Grup Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Operasyon C-4 yüklü iki drone'un başkanlık tribününe uçurulmasını içeriyordu. Keskin nişancılar drone'ları hedeflerine varmadan önce vurdu. Bu sefer işe yaramadı ama yaraması an meselesi." dedi.

CANLI YAYINLANAN KONUŞMA SIRASINDA SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRADI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas'taki bir törende yaptığı ve televizyonlarda da canlı yayınlanan konuşma sırasında suikast girişimine uğradı. Maduro, bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

SALDIRIDAN "SAĞCILARIN" SORUMLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Televizyon yayını kesilmeden önce, törende bulunan askerlerin çil yavrusu gibi dağıldığı görülürken; daha sonra devlet kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıdan 'sağcılar'ın sorumlu olduğu belirtildi.

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU "FANİLALI ASKERLER" ÜSTLENDİ

Maduro, "Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı" derken; 7 askerin yaralandığı kaydedilen saldırının sorumluluğunu 'Fanilalı Askerler' isimli bir grup üstlendi.

"SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA BİR KEZ DAHA BAŞARISIZ OLDULAR"

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İletişim Bakanı Jorgi Rodriguez, saldırının Maduro'yu hedef aldığını ve 7 askerin yaralandığını söyledi. Rodriguez, Maduro'nun mayıs ayında yapılan seçimleri kazandığına işaret ederek, "Seçimi kaybettikten sonra bir kez daha başarısız oldular" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:24
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