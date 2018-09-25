0553 313 94 23

Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde yeni iddia: Üç ülke sorumlu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişiminde üç Latin Amerika ülkesinin diplomatlarının rol oynamış olabileceği iddia edildi.

25 Eylül 2018 Salı 09:40
Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde yeni iddia: Üç ülke sorumlu

Venezuela İletişim Bakanlığı yetkilisi Jorge Rodriguez, başkent Caracas'ta Kolombiya, Şili ve Meksika büyükelçiliklerinde çalışan personelin, suikast girişimini düzenleyenlere ya destek verdiklerini ya da yardım etmek istediklerini söyledi.

Rodriguez, suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınanlardan birinin, ifadesinde, saldırıda Şili Büyükelçiliğinin rolü olduğunu ima ettiğini, diğerlerinin de Kolombiya sınırı yakınında eğitildiklerini itiraf ettiklerini kaydetti.

Latin Amerika ülkelerinin yönetimlerine konuyla ilgili soruşturma başlatmaları çağrısında bulunan Rodriguez, "Tutukluların itiraflarını, Meksika, Şili ve Kolombiya dışişleri bakanlarına sunmaya hazırız." diye konuştu.

3 YENİ GÖZALTI

Venezuelalı yetkililerin, suikast girişimiyle ilgili dün üç kişiyi daha gözaltına aldığı belirtildi.

Kolombiya, Şili ve Meksika hükümetleri ise Rodriguez'in suçlamalarını reddetti. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 09:40
  1. maduro
  2. suikast
  3. venezuela

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Artık tamamen sona gelindi! Başkan Erdoğan açılışını yapacak
    1. Artık tamamen sona gelindi! Başkan..
    2. Din istismarcılığına fırsat vermeyeceğiz
    3. Ryan Babel'in golünde topun hızı belli..
    4. CHP'li vekilin ölüm haber yalanlandı
    5. Çin: Amerika bıçağı boğazımıza dayadı!
    6. Balıkesir'de palamut için ağ attı,..
    7. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 9..
    8. Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır..
    9. Sağlam'dan iddialı Beşiktaş sözleri!
    10. Samsun Vezirköprü’de son dakika deprem..
    11. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan..
    12. Sedanur’u Ertan Bozkurt mu öldürdü?
    13. ABD'nin en çok petrol ihraç ettiği..
    14. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    15. Tüfekleri tutukluk yapınca hepsini..
    16. Samsun’da 3,3 büyüklüğünde deprem..
    17. Aramco 2020 hedeflerini genişletti!
    18. Ümmetin sesi Erdoğan’dan mazlumlara..
    19. Türkiye'nin en büyük 5. barajında..
    20. Cocu'dan istifa yanıtı
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    25 Eylül 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019