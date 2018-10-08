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Nicolas Maduro’dan Putin’e doğum günü kutlaması

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Rusya lideri Vladimir Putin’in doğum gününü Twitter'dan paylaştığı bir mesajla kutladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 08:57
Nicolas Maduro’dan Putin’e doğum günü kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü Twitter hesabından kutlayan Maduro, “Tüm Venezüella halkı adına kardeş başkanımız Vladimir Putin’i, doğum günü dolayısıyla içtenlikle kutluyoruz. Bolivar ve Chavez’in anavatanından kendisine özgür halkların meşruiyetini koruma davasına bağlılığından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini paylaştı.

67 YAŞINA GİRDİ

7 Ekim 1952’de doğan Rusya lideri Putin dün 67. yaşına girdi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 08:57
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