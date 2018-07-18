Nicolas Maduro'dan çok konuşulacak sözler!
Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ile ilgili en ilginç yorum, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan geldi. Çoğunluğunu Afrika kökenli oyuncuların olduğu kadro için, "Afrika kazandı" dedi.18 Temmuz 2018 Çarşamba 13:04
2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın kadrosunun büyük çoğunluğunu Afrika kökenli futbolcular oluştururken, göçmenlerle ilgili tutumu eleştirilen Fransa'ya Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan eleştiri geldi.
Venezuela televizyonu VTV'de canlı yayınına katılan Maduro, Avrupa'da siyahilere ve sığınmacılara yönelik ayrımcılığı eleştirerek, "Dünya Kupası'nı Fransız takımı kazandı, ama daha çok bir Afrika takımına benziyordu. Aslında Afrika kazandı, onlar Fransa'ya ulaşmayı başaran Afrikalı göçmenlerin çocukları" ifadelerini kullandı.
Maduro, ayrıca "Avrupa'nın mesajı aldığını ümit ediyorum. Avrupa'daki sığınmacılara ve Afrikalılara ayrımcılığa son verin" ifadelerini kullandı.
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