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Nicolas Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor!

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini kendisine suikast düzenlemeye çalışmakla suçladı.

12 Ekim 2018 Cuma 09:18
Nicolas Maduro: Beyaz Saray beni öldürmek istiyor!

Maduro devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında Beyaz Saray'ın Kolombiya hükümetine kendisini öldürmeleri yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

Venezüella: Maduro'ya suikast girişiminden gözaltında olan siyasetçi intihar etti. "Buradan tüm dünyaya duyuruyorum. Maduro'yu öldürme emri, beni öldürmek isteyen Beyaz Saray tarafından Kolombiya hükümetine verildi" ifadelerini kullanan eski sendika lideri ve kamyon şoförü Maduro "Saçımın tek bir teline bile dokunamayacaklar" ifadelerini kullandı. 

Ağustos başında başkent Caracas'taki askeri geçit töreni sırasında Maduro'ya başarısız bir saldırı olmuş, bomba yüklü insansız hava aracları (drone) ile yapılan saldırıda 7 Venezüella askeri yaralanmıştı. Maduro saldırının ardından ABD ve Kolombiya'yı, özellikle de eski Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u, saldırıda rol oynamakla suçlamıştı. Kolombiya Dışişleri ise Maduro'ya yönelik suikast girişiminde rol oynadığı suçlamasını reddetmişti.

Maduro'nun son suçlaması hakkında açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü ise "ABD'nin barışçıl ve demokrasiye dönüş yapmış bir Venezülla'yı tercih eden politikasında değişiklik yok" ifadelerini kullandı. Çok ciddi ilaç ve gıda eksikliği, hiperenflasyon ve şiddet suçları gibi sorunlarla mücadele eden Venezüella'yı 2015'ten bu yana yaklaşık 2 milyon kişi terk etti.

Maduro'yu bir 'diktatör' olarak niteleyen ve onu ülkedeki insan hakları ihlalleri ve ekonomik krizden sorumlu tutan Washington dün Maduro'ya suikast suçlamasıyla gözaltında bulunan muhalif belediye meclisi üyesi Fernando Alban'ın cezaevindeki ölümünde Venezüella hükümetinin rolü olduğunu öne sürmüştü.Başsavcı Tarık William Saab ise Önce Adalet Partisi'nden Caracas Belediye Meclisi Üyesi Alban'ın gözaltındayken intihar ettiğini açıklamıştı

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 09:18
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