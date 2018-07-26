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Nicolas Maduro açıkladı: Venezuela parasından beş sıfır atacak

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, para birimi bolivardan üç sıfır yerine beş sıfır atma kararı aldıklarını duyurdu. Venezuela'da yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 46 bine çıktı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:29
Nicolas Maduro açıkladı: Venezuela parasından beş sıfır atacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun bu yıl yedi haneli rakamlara çıkacağını öngördü. Paradan sıfır atılmasının enflasyonun "yüzde bir milyona" çıkmasını engellemesi bekleniyor.

Maduro yaptığı açıklamada, "Parasal yeniden düzenleme 20 Ağustos'ta başlayacak" dedi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:29
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