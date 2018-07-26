Nicolas Maduro açıkladı: Venezuela parasından beş sıfır atacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun bu yıl yedi haneli rakamlara çıkacağını öngördü. Paradan sıfır atılmasının enflasyonun "yüzde bir milyona" çıkmasını engellemesi bekleniyor.

Maduro yaptığı açıklamada, "Parasal yeniden düzenleme 20 Ağustos'ta başlayacak" dedi.