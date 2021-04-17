Nezaket kebabı nasıl yapılır?
Kalabalık iftar sofralarında lezzetine doyum olunmayacak nezaket kebabı tarifi merak ediliyor. Yapımı da oldukça kolay olan nezaket kebabının malzemeleri araştırılıyor. Peki, nezaket kebabı nasıl yapılır? Nezaket kebabı tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Nezaket kebabı tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 kg dana kıyma, 1 su bardağı galeta unu, 2 tane yumurta, 2 tane büyük boy kuru soğan (rendelenmiş şekilde), 2 diş sarımsak (rendelenmiş şekilde), 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 4 tane yufka
Sosu için; 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 tane sivri biber, 2 diş sarımsak (rendelenmiş şekilde), 2 tane büyük boy domates (rendelenmiş şekilde), 2 su bardağı su
Nezaket kebabı nasıl yapılır?
Öncelikle kıyma harcını hazırlamak için geniş bir kasede kıyma, galeta unu, yumurta, rendelenmiş soğan ve sarımsak, kimyon, karabiber ve tuzu yoğurmakla başlayın.
Kıymayı dört parçaya böldükten sonra her yufkada yaklaşık 250 gram kıyma kullanın. Yufkayı tezgaha serip yarım ay olacak şekilde katlamalısınız.
Yufkanın geniş kısmına kıymayı eşit şekilde yaydıktan sonra sigara böreği sarar gibi sarmaya başlayın. Uç kısmını suyla fırçalayarak yapıştırmanız gerekir.
Hazırladığınız kıymalı yufka rulolarını 2 parmak kalınlığında olacak şekilde bıçakla kesebilirsiniz.
Yağlanmış fırın tepsisine kıymalı kısımlar yukarıdan gözükecek şekilde dizmeye başlayın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yufkalar kızarana kadar yaklaşık 35 dakika pişirmeniz gerekir.
Köfteler fırında pişerken sosu hazırlayın. Bir sos tenceresinde sıvı yağı kızdırmalısınız. Üzerine doğradığınız sivri biberleri ilave edin ve sotelemeye başlayın.
Yumuşayan biberlerin üzerine sarımsak, domates ve suyu ilave edip suyun yarısı çekilene kadar pişirmeniz gerekir.
Fırından çıkan köftelerin üzerine bu sosu koyun ve sıcakken servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…