Neymar bıyık bıraktı, hayranları arasında olay oldu

Performansıyla dünyanın futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar bu kez performansıyla değil, yeni imajıyla kendinden söz ettiriyor.

Yıldız isim kendisine ait instagram hesabından paylaştığı hikayesinde yeni imajini hayranlarının beğenisine sundu.

Neymar'ın bıraktığı yeni bıyığı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girdi.

İşte Neymar'ın yeni imajı