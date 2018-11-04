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Neymar bıyık bıraktı, hayranları arasında olay oldu

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süper yıldızı Neymar'ın yeni imajı olay yarattı. Bıyık bırakan Neymar, yeni fotoğrafını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

04 Kasım 2018 Pazar 14:38
Neymar bıyık bıraktı, hayranları arasında olay oldu

Performansıyla dünyanın futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar bu kez performansıyla değil, yeni imajıyla kendinden söz ettiriyor.

Yıldız isim kendisine ait instagram hesabından paylaştığı hikayesinde yeni imajini hayranlarının beğenisine sundu.

Neymar'ın bıraktığı yeni bıyığı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan ve paylaşılanlar arasına girdi.

İşte Neymar'ın yeni imajı

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 14:38
  1. Neymar
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  5. Neymar'ın bıyığı
  6. Neymar'ın yeni imajı

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