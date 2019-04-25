Neymar eski takımına müjdeyi verdi: Geri döneceğim Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, "Santos'a olan aşkım kelimelerle ifade edilemez. Brezilya'ya döndüğümde tekrar Santos'ta forma giyeceğimden eminim" dedi.

Paris Saint Germain'in 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euroluk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Neymar'dan çok konuşulacak bir transfer açıklaması geldi. Adı bugüne dek sıklıkla Real Madrid'le birlikte anılan 27 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, gelecekte mutlaka oynamayı planladığı takımı resmen duyurdu. Santos'a dönmek istiyor FOX Sports Brezilya'ya özel bir röportaj veren yıldız isim, altyapısından yetiştiği Santos'a yeniden dönmek istediğini ifade ederken "Santos'a olan aşkım kelimelerle ifade edilemez. Brezilya'ya döndüğümde tekrar Santos'ta forma giyeceğimden eminim." şeklinde konuştu. (Fanatik)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.