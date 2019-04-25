Neymar eski takımına müjdeyi verdi: Geri döneceğim
Fransız devi Paris Saint Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar, "Santos'a olan aşkım kelimelerle ifade edilemez. Brezilya'ya döndüğümde tekrar Santos'ta forma giyeceğimden eminim" dedi.25 Nisan 2019 Perşembe 19:03
Paris Saint Germain'in 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euroluk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Neymar'dan çok konuşulacak bir transfer açıklaması geldi. Adı bugüne dek sıklıkla Real Madrid'le birlikte anılan 27 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, gelecekte mutlaka oynamayı planladığı takımı resmen duyurdu.
Santos'a dönmek istiyor
FOX Sports Brezilya'ya özel bir röportaj veren yıldız isim, altyapısından yetiştiği Santos'a yeniden dönmek istediğini ifade ederken "Santos'a olan aşkım kelimelerle ifade edilemez. Brezilya'ya döndüğümde tekrar Santos'ta forma giyeceğimden eminim." şeklinde konuştu.
(Fanatik)
YORUM YAZ