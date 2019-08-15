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Neyin kafasını yaşıyor bu adamlar?!..

Gazetemiz okurlarından İbrahim Mevlüt, "Neyin kafasını yaşıyor bu adamlar?!.." başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
Neyin kafasını yaşıyor bu adamlar?!..

İbrahim Mevlüt

Gazeteleri gezerken hani bu ülkenin yılmaz savunucusu olduğunu zanneden yerli gibi takdim edilen Cumhuriyet gazetesini görünce yine dondum kaldım.. Nedeni şu ki; dünyanın neredeyse hayranlıkla gıpta ettiği İstanbul Havalimanı için, yazmış ta yazmış.. Bir de kendini işin ehli sanan zavallı zatlar da o kadar alçak gönüllüler ki İstanbul Havalimanı için şu ifadeyi kullanmaktan kaçınmamışlar!

İstanbul Havalimanı Türkiye’ye yapılmış büyük bir kötülük” deme cüretini kendilerinde bulmuşlar..

Eyy kendini bu ülkenin savunucuları zannedenler! Memleketin güzelliğine güzellik katan ve yıllar sonra yapanlar için hayır dualarıyla, anılacak bir başyapıtın şu özellikleri sizlerin gözünüze dizinize dursun...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de ilk fazı hizmete açılan İstanbul Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanının projesindeki ana terminal binası, 1,3 milyon metrekareyle tek çatı altında dünyanın en büyük terminal binası olacak, Güvenliğin üst düzeyde ve son teknolojilerle sağlanacağı yeni havalimanında ilk kez yer radarları kullanılacak, plaka ve yüz tanıma sistemleri bulunacak.

Kamu kaynakları yerine özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı, tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Yahu bu özellikler sadece bir kaçı olan bu devasa tesisi, bırakın eleştirmeyi, ayağa kalkın da gururla bu ülkenin bir evladı olarak ellerinizi patlatırcasına alkışlayın yeter!..

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
  1. İbrahim Mevlüt
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. İstanbul Havalimanı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. yap-işlet-devret (YİD) modeli

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