New York'un ünlü Türk pizzacısı ödüle doymuyor

NEW YORK (AA) - New York'ta yaşayan ünlü Türk pizzacı Hakkı Akdeniz, başarılı göçmen ödülüne layık görüldü.

Ellis Island Honors Society ve Amerikan Göçmen Cemiyeti tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, sunuculuğunu ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz'ün yaptığı ''Beacon Awards'' töreninde başarılı göçmenlere ödül verildi.

Amerikan Göçmen Cemiyeti Başkanı Murat Köprülü, ilk kez düzenlenen bu ödül töreninin çok önemli bir girişim olduğunu belirterek, ABD'deki genç göçmenleri ve yeni girişimlerde bulunanları ödüllendirmek istediklerini söyledi.

New York'ta 7 şubesi bulunan Hollywood ünlülerinin sıklıkla ziyaret ettiği"Champion Pizza" dükkanının sahibi Hakkı Akdeniz, yoksullara ve evsizlere yaptığı yardımlarla da biliniyor.

Akdeniz, ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''2001 yılında ABD'ye geldiğimde cebimde bir dilim pizza alacak bir dolarım yokken bugün şimdi her çarşamba evsizlere, ihtiyaç sahiplerine yüzlerce dilim pizza, ayakkabı, kıyafet götürüyoruz. Ne kadar verirsem o kadar çok kazanıyorum.'' dedi.

Ödül töreninde birlikte oturduğu içlerinde CEO'ların da olduğu insanların hiçbirinin kendisinin bir zamanlar evsiz olduğunu bilmediğini anlatan Akdeniz, ödülünü alırken anlattığı yaşam öyküsüyle de büyük alkış aldı.

Akdeniz, New York Valisi Andrew Coumo'dan iki, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'den bir, New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'dan bir olmak üzere birçok kuruluştan toplam 12 ödül aldığını söyledi.

Gecede Türk cerrah Öz'ün kızı, sağlık programı sunucusu ve beslenme uzmanı Daphne Öz de ödüle layık görüldü.