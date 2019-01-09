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New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:11
New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde, şehrin en ünlü gökdelenlerinden biri olan Manhattan Adası'nın doğu kısmındaki tarihi Chrysler binasının satışa çıkarıldığı belirtildi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, binanın sahipleri olan Abu Dabi Devlet Fonu ve New York gayrimenkul geliştiricisi Tishman Speyer, CBRE Group İnc. ile binanın satış pazarlaması için anlaşma yaptı.

Mülkün değerine ilişkin rakam verilmezken, bazı gayrimenkul yatırımcılarının, Abu Dabi Yatırım Konseyinin 2008'de binanın yüzde 90 hissesine ödediği 800 milyon doları telafi etmek için mücadele edebileceğine dikkat çekildi.

Yapının sahiplerinin, Manhattan'ın tarihi ve ikonik gökdeleni için dünyanın dört bir yanından alıcıların ilgisini çekmeyi umdukları kaydedildi.

Emlak şirketi Compass'ta ticari yatırım satış ve kiralama bölümünün başkan yardımcısı Adelaide Polsinelli, Chrysler gibi İkinci Dünya Savaşı öncesi yapılmış eski binaların onarımının zor olduğuna dikkati çekerek, "Dünyaya, Chrysler binasına sahip olduğunu söylemek isteyen bir milyarder çıkabilir." ifadesini kullandı.

William Van Alen tarafından tasarlanan 77 katlı, yaklaşık 320 metre uzunluğundaki gökdelen, 1930'da dünyanın en yüksek binasıydı. New York'ta 1931'de Empire State binasının tamamlanmasıyla unvanını bu gökdelene kaptıran ve halen New York'un altıncı en yüksek gökdeleni olan Chrysler, Örümcek Adam, Bağımsızlık Günü, Siyah Giyen Adamlar 3 gibi birçok filmde de kullanıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:11
  1. Abu Dabi Devlet Fonu
  2. Chrysler binası
  3. Tishman Speyer

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