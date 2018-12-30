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New York'taki yeni yıl kutlamalarında Kaşıkçı da anılacak

30 Aralık 2018 Pazar 03:56
New York'taki yeni yıl kutlamalarında Kaşıkçı da anılacak

NEW YORK (AA) - New York'un ünlü Times Meydanı'nda yapılacak geleneksel yeni yıl kutlamalarında Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı da anılacak.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Times Meydanı'nda her yıl geleneksel olarak yapılan kristal küre töreninin bu yılki teması "basın özgürlüğü" olacak.

Törende, Kaşıkçı ve hayatını kaybeden diğer gazeteciler anılacak.

Kaşıkçı'nın Washington Times'daki editörü ve New York Times, CBS, CNN gibi basın kuruluşlarının editörleri, kristal topu düşürecek düğmeye basacak.

Times Meydanı Birliği Başkanı Tim Tompkins, yaptığı açıklamada, "Yeni yıl yaklaşırken geçmişe bakar ve geçen yılın en önemli olaylarını yansıtırız, geleceğe umutla bakar ve en çok değer verdiğimiz insan ve şeyleri anarız. Bu yıl, basın ve basın özgürlüğünü ve bunun korunması ve uygulamaya geçirilmesi için çalışanları anacağız." ifadelerini kullandı.

Tompkins, bu fikrin ilk olarak Kaşıkçı cinayetinden doğduğunu vurguladı.

Times Meydanı'ndaki bu yılki kutlamalara yaklaşık 2 milyon kişinin katılması bekleniyor. Kutlamalar geniş güvenlik önlemleri altında yapılacak.



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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 03:56
  1. Times Meydanı
  2. yeni yıl

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