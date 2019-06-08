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New York'ta Türk bayrağı ve mehter coşkusu

ABD'nin New York kentinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından TSK Mehteran Birliği konser verdi- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "Bizi bir araya toplayan bayrağımızdır. Kıyamete kadar da her zaman bir ve beraber olacağız, bu bayrağın gölgesinde gölgelenmeye devam edeceğiz"- "Amerikan-Türk toplumu ne kadar ilişkileri geliştirirse, her iki ülke arasındaki ilişkiler de o kadar gelişecektir, daha da güzelleşecektir"

08 Haziran 2019 Cumartesi 20:01
New York'ta Türk bayrağı ve mehter coşkusu

NEW YORK (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bizi bir araya toplayan bayrağımızdır. Kıyamete kadar da her zaman bir ve beraber olacağız, bu bayrağın gölgesinde gölgelenmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD'nin New York kentinde Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği gösteri sundu ve mehter konseri verdi.

New York'un Manhattan Bölgesindeki Bowling Green Park'ında düzenlenen Türk bayrağını göndere çekme törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve Türk toplumu temsilcileri katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, artık gelenekselleşen bu törenin, Amerikan-Türk toplumunun birlik ve beraberliğinin sembol törenlerinden biri olduğunu vurguladı.

- "Bizi bir araya toplayan bayrağımızdır"

Türk bayrağının her zaman Türk toplumunun bağımsızlığını temsil ettiğine vurgu yapan Gül, "Türk bayrağı, hem Türkiye Cumhuriyeti'nde, hem de dünyanın neresinde olursa olsun bütün Türk toplumunun, Türk vatandaşlarının birliğini beraberliğini her zaman kuşatan bir sembol olmuştur. Bizi bir araya toplayan bayrağımızdır. Kıyamete kadar da her zaman bir ve beraber olacağız, bu bayrağın gölgesinde gölgelenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

New York'ta iki gün sürecek Türk Günü'nde birçok önemli etkinliğe katılacaklarının altını çizen Gül, "Birliğimizin, beraberliğimizin milli ve kültürel duygularımızın burada da yaşatılması, bu duygulara şahit olunması çok değerli." diye konuştu.

- "Amerikan toplumuna Türk toplumunun katkıları artarak devam edecektir"

ABD'de yaşayan Türklerin Amerikan toplumuna katkılarından ve güçlü olmalarından gurur duyacaklarını vurgulayan Gül, "Umuyoruz ki Amerikan toplumuna Türk toplumunun katkıları artarak devam edecektir. Bu başarıların artması için Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak her türlü desteği vereceğiz. İnanıyoruz ki Amerikan-Türk toplumu ne kadar ilişkileri geliştirirse, her iki ülke arasındaki ilişkiler de o kadar gelişecektir, daha da güzelleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Amerikan Türk toplumunu ve ABD'li komşularını da yarın Brooklyn Belediyesi önünde yapılacak Amerika Türk Günü'ne davet etti.

Konuşmanın ardından Gül ve Kıran'ın önderliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Ardından, TSK Mehteran Birliği gösteri yaptı.





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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 20:01
  1. Bowling Green Parkı
  2. Mehter Takımı
  3. TSK
  4. Türk bayrağı

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