New York’ta tren kazası: 3 ölü
ABD’nin New York şehrinde kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, 3 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.27 Şubat 2019 Çarşamba 13:58
ABD’nin New York şehrinde kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, 3 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD’nin New York şehrinde dün gece yaşanan olayda 800 yolcusu bulunan tren kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, trende bulunan 7 yolcunun hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Kaza anında trende bulunan April Frazier, “Birdenbire tren sallanmaya başladı. Alevler olduğunu gördüm. ‘Fren, fren’ diye bağırıldığını duydum” ifadelerini kullandı.
Seferlerin askıya alındığı istasyonda kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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