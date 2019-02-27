New York’ta tren kazası: 3 ölü ABD’nin New York şehrinde kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, 3 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin New York şehrinde kamyonla çarpışan tren raydan çıktı, 3 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD’nin New York şehrinde dün gece yaşanan olayda 800 yolcusu bulunan tren kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun içerisinde bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, trende bulunan 7 yolcunun hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaza anında trende bulunan April Frazier, “Birdenbire tren sallanmaya başladı. Alevler olduğunu gördüm. ‘Fren, fren’ diye bağırıldığını duydum” ifadelerini kullandı.

Seferlerin askıya alındığı istasyonda kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.