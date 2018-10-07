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New York'ta trafik kazası: 20 kişi öldü

Amerika'nın New York eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 20 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

07 Ekim 2018 Pazar 20:53
New York'ta trafik kazası: 20 kişi öldü

New York Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün Albany kentinin yaklaşık 70 kilometre batısında, New York kent merkezinin de yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde bir trafik kazası meydana geldiğini duyurdu.

Otoyolda bir limuzin ile başka bir aracın çarpıştığı belirtilen kazada en az 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yaşamını yitirenlerin kimliği ise açıklanmadı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 20:53
  1. ABD
  2. New York
  3. trafik kazası

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