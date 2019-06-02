0553 313 94 23

New York'ta Suudi Arabistan'a "idam" protestosu

02 Haziran 2019 Pazar 00:06
New York'ta Suudi Arabistan'a "idam" protestosu

NEW YORK (AA) - Suudi Arabistan'ın, aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından New York'taki Suud Başkonsolosluğu önünde protesto gösterileri düzenlendi.

Manhattan'daki Suudi Arabistan'ın New York Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık, Suudi Arabistan'ın "idam" kararına tepki gösterdi.

Göstericiler ellerinde "İdamları durdurun", "Müslüman Alimleri Koruyun" ve "Cemal Kaşıkçı'yı unutmadık" yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca protestoda ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'a karşı "sessiz kalma" politikası da eleştirerek, bu ülkedeki zulümlere karşı gelmesi için çağrı yapıldı.

Protesto olaysız sona erdi.

- Suudi Arabistan'ın İslam alimlerini idama hazırladığı iddiası

Suudi Arabistan'ın aralarında tanınmış İslam alimi Selman el-Avde'nin de yer aldığı tutuklu üç din adamını ramazan ayından sonra idam etmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

İngiltere merkezli "Middle East Eye" internet sitesinin iki hükümet kaynağı ve alimlerden birinin akrabasına dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan İslam alimi Selman el-Avde, Hatip Avad el-Karni ve dini televizyon program sunucusu Ali el-Ömeri'nin ramazan sonrasında idam edileceği ileri sürülmüştü.

Suudi Arabistan'da tutukluların haklarını savunan Twitter hesabı "Düşünce Mahkumları"nda da "Din adamlarının idam edilmesi suçtur" şeklinde etiket oluşturulmuştu.

Söz konusu Twitter hesabında, Suudi Arabistan makamlarına tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması, akademisyen, din adamı ve aktivistlere yönelik tüm adil olmayan yargılamaların durdurulması çağrısı yapılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 00:06
  1. idam
  2. New York
  3. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı
    1. FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burası..
    3. Bakan Soylu, Balkan göçmenleriyle..
    4. Kızından boşanan damadını vurup aynı..
    5. "Yenikapı'da Enderun Teravihi"
    6. "Müslümanlar maalesef sıkıntı..
    7. Bakan Soylu, Büyük Birlik Partililerle..
    8. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
    9. Bilderberg'in gizemli katılımcılarını..
    10. Irak Parlamentosu Güvenlik..
    11. İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı
    12. TDV’den Filistin’de ramazan yardımı
    13. Şehit Yasin Çubuk’un naaşı..
    14. Korgeneral Çitil, Vali Köşger ile..
    15. İkinci kattan düşen iki buçuk..
    16. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Finali
    17. Çukurca kırsalında çatışma: 2 şehit, 2..
    18. Devler Ligi'nde şampiyon belli oldu!
    19. Hakkari'de terör saldırısı
    20. ÇGS’den görkemli kapanış
    21. Silah kazasında şehit olan uzman çavuş..
    22. Eyüpsultan'da yangın
    23. Türk hayırseverler Kudüs’te iftar verdi
    24. Bitki koruma ekibinden ’acil’ müdahale
    25. Aileler arasında çıkan kavgada bir..
    26. Danimarka’da Türk camisinde yangın
    27. KTMM Zelenskiy'e yeni Kırım temsilcisi..
    28. Binali Yıldırım, Esenyurtlularla..
    29. New York'ta Suudi Arabistan'a "idam"..
    30. “Türkiye uluslararası dayanışma ve..
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!
    Binali Yıldırım'dan TV5'te Saadet Partililere önemli çağrı!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    'CIA ajanı olmak' suçundan yargılanan Gölge için başsavcılıktan açıklama!
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı
    Ekrem İmamoğlu'na para yatıran İBB çalışanı rakıcı çıktı

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Melih Gökçek sonunda patladı: Bana kızmazsınız değil mi? Cevap bekliyorum
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor