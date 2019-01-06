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New York'ta rodeo heyecanı

06 Ocak 2019 Pazar 07:35
New York'ta rodeo heyecanı

NEW YORK (AA) - New York'un ünlü mekanlarından Madison Square Garden, bu kez dünyaca ünlü Rodeocuları ağırladı.

"Profesyonel Rodeocular" oluşumu tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Rodeo şovu, Madison Square Garden'da yapıldı.

Ünlü spor sahasını, bir arenaya çeviren rodeocular, yüzlerce kiloluk boğaların üzerinde gösteri yaparak izleyicilere hem heyecanlı hem de renkli anlar yaşattı.

Dünya çapında şampiyonlukları bulunan yaklaşık 35 rodeocunun katıldığı etkinliğe, New Yorkluların da ilgisi yoğun oldu.

Özellikle kovboy kostümleri içindeki çocuk ve büyükler, etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu. Etkinliğin son bölümünde çocuk rodeocular da gösteri sundu.

Etkinlik nedeniyle, Madison Square Garden'ın zemini de toprak ve çamurla kaplandı.



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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 07:35
  1. New York
  2. Rodeo

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