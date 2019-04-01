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New York'ta plastik poşet kullanımına düzenleme

01 Nisan 2019 Pazartesi 18:31
New York'ta plastik poşet kullanımına düzenleme

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York eyaleti yönetimi, 1 Mart 2020'den itibaren plastik poşetlerin yasaklanıp istenmesi durumunda parayla satılmasını öngören yasa tasarını onayladı.

Basında yer alan haberlere göre, Demokratların ağırlığını oluşturduğu New York Senatosu ve Meclisi üyelerinin 2020 bütçe görüşmesi devam ederken çevreci yasaların onaylandığı duyuruldu.

Eyalet yönetimi, süpermarketler ve diğer mağazalarda verilen tek kullanımlık plastik poşetlerin 1 Mart 2020'den itibaren tüm eyalette yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarı, mahalli idarelerin plastik poşetleri 5 sent (yaklaşık 30 kuruş) karşılığında satmasına olanak tanıyor. Plastik poşetlerin satılması durumunda 2 sent yerel yönetimlere, 3 sent de üyelerin çevre koruma fonuna aktarılacak.

Yonkers Bölgesi Temsilcisi Carl Heastie, gazetecilere yaptığı açıklamada, plastik poşet kullanımının etkilerinin sadece çevresel olmadığını belirterek, "Eyaletimizde plastik poşet kullanımını düşürerek çevremizde daha az çöp ve su kanallarımızda daha az plastik kirlenme göreceğiz." ifadelerini kullandı.

New York, California'nın ardından eyalet genelinde plastik poşet yasağını uygulayan ikinci eyalet oldu. Hawaii eyaletinde de bazı yerel yönetimler plastik poşet yasağını uyguluyor.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 18:31
  1. eyalet
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