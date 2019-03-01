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New York'ta Pakistanlılardan Hindistan protestosu

ABD'de Pakistanlılar, Hindistan'ın BM Daimi Temsilciliği önünde düzenledikleri protestoda, iki ülke arasında yaşanan gerilimin azaltılması çağrısı yaptı

01 Mart 2019 Cuma 00:03
New York'ta Pakistanlılardan Hindistan protestosu

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde yaşayan Pakistanlılar, Hindistan'a son günlerde iki ülke arasında yaşanan gerilimin azaltılması ve Keşmir'in bağımsızlığına kavuşması çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde bir araya gelen Pakistanlılar, ellerinde Pakistan ve Keşmir bayrakları taşıyarak, "Özgür Keşmir" sloganları attı.

Pakistan ile Hindistan arasında son dönemde yaşanan gerilimden Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi sorumlu tutan protestocular, ellerinde, "Savaş değil referandum", "Hindistan, Keşmir'deki soykırımı durdur" ve "Modi, Güney Asya'yı savaşın eşiğine getiriyor" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler arasındaki Keşmirli Choudhury Zahoor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşmir'in Pakistan toprakları olduğunu ifade ederek, Hindistan'ın bölgedeki gerginlikten Pakistan'ı sorumlu tutmasının yanlış olduğunu söyledi.

Zahoor, "Pakistan, terörist bir ülke değil. Bugün buraya ABD ve tüm dünyaya terörist değil, özgürlük savaşçısı olduğumuzu göstermek için geldik. Dünyadaki herkesin özgür olmaya hakkı var." diye konuştu.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:03
  1. Hindistan
  2. Keşmir
  3. pakistan

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