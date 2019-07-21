0553 313 94 23

New York'ta Osmanlı mahallesi turu

ABD’nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD’ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur düzenlendi- Turu organize eden George Mason Üniversitesi misafir öğretim üyesi tarihçi Dr. Işıl Acehan:- “Buraya göç eden Yunanlılar, Rumlar, Ermeniler hakkında pek çok çalışma olmasına rağmen, maalesef Türkler hakkında fazla bilgi yok”- "Küçük Suriye" hikayesinin korunması için çaba gösteren aktivist Todd Fine:- “New York’ta yaşayan Türklerin Amerika’daki tarihlerinin en az 100 yıl önceye gittiğini bilmelerini istiyoruz”

21 Temmuz 2019 Pazar 03:50
New York'ta Osmanlı mahallesi turu

NEW YORK (AA) - ABD’nin New York şehrinde, 19 yüzyılda Osmanlı devleti topraklarından ABD’ye göç etmiş etnik grupların yaşadıkları mahalleyi anlatan tarihi bir tur gerçekleştirildi.

“Osmanlı New York Yürüyüşü” adı altında düzenlenen tur, eski ismi ile Küçük Suriye (Little Syria) olarak bilinen Manhattan’ın finans bölgesi Wall Street yakınlarında yapıldı.

Tur öncesi Bowling Green Park’ta, Türk Amerikan toplumu temsilcisi İbrahim Kurtuluş’un girişimiyle göndere Türk bayrağı çekildi.

- “Amerika’daki Türklerin tarihi hakkında çalışma yapılmamış”

Turu organize eden George Mason Üniversitesi misafir öğretim üyesi tarihçi Dr. Işıl Acehan, 15 yıldır Amerika’ya göç eden Türkler üzerinde çalıştığını belirterek, “Buraya göç eden Yunanlılar, Rumlar, Ermeniler hakkında pek çok çalışma olmasına rağmen, maalesef Türkler hakkında fazla bilgi yok.” dedi.

Acehan, Osmanlı Devleti'nden ilk olarak 1890’larda Ermenilerin Amerika’ya gelmeye başladığını vurgulayarak, 1910 yılında ekonomik nedenlerden dolayı Anadolu’dan Türklerin de içinde bulunduğu göçlerde artış yaşandığını kaydetti.

Türk göçmenlerin o dönemdeki nüfusu konusunda tam bir rakam vermenin zor olduğunu belirten Acehan, “Osmanlı topraklarından gelen göçmenler, dini ve etnik kökenlerine bakmaksızın kendilerini Amerika’da Türk olarak tanımlıyordu.” bilgisini paylaştı.

- “Türklerin Amerika’daki tarihlerini bilmelerini istiyoruz”

"Küçük Suriye" hikayesinin korunması için çaba gösteren aktivist Todd Fine da bölgenin adının "Küçük Suriye" olmasına rağmen burada yaşamış toplumun Osmanlı Devleti sınırları içinden gelen göçmenlerden oluştuğunu vurguladı.

Fine, “Bu nedenle biz Osmanlı New York’unun hikayesini anlatacağız.” dedi.

"Küçük Suriye"yi anlatan turlar düzenlemeye devam edeceklerine işaret eden Fine, “New York’ta yaşayan Türklerin Amerika’daki tarihlerinin en az 100 yıl önceye gittiğini bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

Türk ve Amerikan toplumundan üyelerin katıldığı turda Osmanlı Devleti tarafından ABD’de açılan ilk konsolosluğun bulunduğu 59 Pear Sokak'taki Chesebrough binaları, Osmanlı Müslümanları tarafından kurulan New York’un ilk camisinin yer aldığı 17 Rektörlük Caddesi ve yine Türk göçmenlere ait o dönemdeki iş yerlerinin bulunduğu mekanlar gezildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 03:50
  1. Küçük Suriye (Little Syria)
  2. Osmanlı New York Yürüyüşü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'ta Osmanlı mahallesi turu
    1. New York'ta Osmanlı mahallesi turu
    2. Gölde kaybolan 2 kişiyi arama..
    3. Serinlemek için göle giren 2 kuzen..
    4. Elazığ'da ev yangını
    5. İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege..
    6. Cocu'dan 'Ali Koç' açıklaması!
    7. GÜNCELLEME - 2 Konya'da iki otomobil..
    8. Irak'ta Haşdi Şabi'ye 'kimliği..
    9. Kurban ibadetinizi tehlikeye atmayın!..
    10. Hamas'tan İran ziyareti
    11. Servisle otomobilin çarpıştığı kazada..
    12. Serinlemek için göle giren 2 kuzen..
    13. Rumlardan KKTC tarafına molotof’lu..
    14. Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “büyük..
    15. Traktör kazasında baba öldü oğlu..
    16. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü
    17. British Airways'in Kahire uçuşlarını..
    18. Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kaçırıldı
    19. Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2..
    20. Ünye 20. Uluslararası Kültür Sanat ve..
    21. İran'da reformistler seçimleri boykot..
    22. İkiz kardeşlerin kaderi ölümde de..
    23. Lufthansa Kahire'ye uçuşları aksıya..
    24. Miçotakis'ten Erdoğan'a 'cesur adım'..
    25. Görevine başlayan Emniyet Genel Müdürü..
    26. Obama'dan Trump'a eleştiri
    27. GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobil..
    28. "Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay..
    29. Giresun’da trafik kazası: 13 yaralı
    30. Yemen'de yargılanmadan 2 yıl..
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım
    Solcuların baskısıyla emekli olan ünlü tiyatrocu yeniakit.com.tr’ye konuştu: O gidince yalnız kaldım
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan’ın iradesi devlet iradesidir
    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Erdoğan’ın iradesi devlet iradesidir