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New York'ta Müslümanlar camilerin güvenliğine çözüm aramak için toplandı

New York’taki 90’dan fazla cami ve dini organizasyonun çatı kuruluşu olan İslam Liderlik Konseyi Şura Meclisi “Acil genel katılımlı toplantı: New York Müslüman Toplumu ve Yeni Zelanda Katliamı” başlıklı bir toplantı düzenledi- Şura Meclisi Başkanı Abdülhafid Cemil:- “Toplumumuzun ve ibadethanelerimizin güvenliği için ortak neler yapabiliriz, ne gibi önlemler alabiliriz, Müslüman veya gayri müslim, toplumları bu konuda nasıl bilinçlendirebiliriz, Yeni Zelanda saldırıları bu hususlarda felaketi beklemeden önlemler almamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı”

18 Mart 2019 Pazartesi 06:36
New York'ta Müslümanlar camilerin güvenliğine çözüm aramak için toplandı

NEW YORK (AA) –Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırıları üzerine New York’ta Müslüman toplum temsilcileri camilerdeki güvenliği sağlama arayışıyla bir araya geldi.

New York’taki 90’dan fazla cami ve dini organizasyonun çatı kuruluşu olan İslam Liderlik Konseyi: Şura Meclisi “Acil genel katılımlı toplantı: New York Müslüman Toplumu ve Yeni Zelanda Katliamı” başlıklı bir toplantı düzenledi.

Brooklyn’deki Faruk Mescidi’nde toplanan New York’taki cami imamları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, şehirlerindeki ibadethane ve dini organizasyon mekanlarına saldırı ihtimaline yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini masaya yatırdı.

Şura Meclisi Başkanı Abdülhafid Cemil, New York’taki Müslüman cemaatinin Yeni Zelanda’daki camilere yapılan terör saldırısı kurbanları için hala yas tuttuğunu belirterek, “Müslüman toplumu, çevremizde gittikçe artan beyaz ırkçılığa ve şiddetli İslamofobi'ye karşı birlik içinde ve uyanık olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Değişik Müslüman ülke ve etnik kesimden Müslüman üyelerin katıldığı toplantıda, New York’taki cami ve mescidlerde benzeri saldırıların yaşanmaması için alınacak güvenlik önlemleri, söz konusu önlemlerin bir an önce uygulamaya konulması ve İslamofobi'ye karşı diğer dini ve etik gruplarla nasıl güçlü bir ağ oluşturulabileceği konuları tartışıldı.

Toplantı sonunda AA muhabirine açıklama yapan Abdülhafid Cemil, "Toplumumuzun ve ibadethanelerimizin güvenliği için ortak neler yapabiliriz, ne gibi önlemler alabiliriz, Müslüman veya gayrimüslim, toplumları bu konuda nasıl bilinçlendirebiliriz, Yeni Zelanda saldırıları bu hususlarda felaketi beklemeden önlemler almamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı”.” diye konuştu.

Cemil şöyle devam etti:

“Yeni Zelanda’daki trajedi aslında yeni bir şey değil ama bu derece şiddetli ve üzüntü verici saldırılar bize sadece kurbanlar ve aileleri için dua etmekle kalmamayı, bu saldırıların tekrar etmemesi için Müslüman toplumu olarak çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Bugün burada verimli bir toplantı yaptık, birlikteliğimizi kuvvetlendirdik, İslamofobik ve ırkçı saldırılara karşı sadece tepkisel değil aktif olarak mücadele edip başımızı dik tutmamız gerektiğini hep birlikte yinelemiş olduk.”

Cemil, hafta sonu New York’ta Müslüman toplumu olarak bu konuda seslerini duyurabilmek için büyük bir gösteri düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 06:36
  1. İslam Liderlik Konseyi Şura Meclisi
  2. New York'taki camilerin güvenliği
  3. Yeni Zelanda'daki terör saldırıları

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