New York'ta komünizm iş başında: komünizm tehdidi olduğunu iddia etti! Zohran Mamdani'ye şok suçlama

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta belediye başkanlığı koltuğuna oturan ilk Müslüman siyasetçi Zohran Mamdani'yi sert bir dille hedef aldı. Trump, 'Amerikalılar, zihinlerini komünizmle mi yoksa sağduyuyla mı dolduracaklarına dair bir seçim yapmak zorunda' diyerek, Mamdani'nin zaferini ülkenin egemenliğine bir tehdit olarak nitelendirdi.

Florida'nın Miami kentinde düzenlenen Amerika İş Forumu'nda dinleyicilere seslenen Trump, başkan seçilerek ABD halkının egemenliğini geri kazandığını iddia etti. Ancak, 'Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik. Ama bununla ilgileneceğiz,' diyerek Mamdani'nin zaferine göndermede bulundu. Trump, Mamdani'nin yaşam maliyetini düşürme vaatlerini gerçekçi bulmadığını ve belediye başkanlarının fiyatları kontrol edemeyeceğini savundu.

Trump, Mamdani'yi açıkça 'komünist' olarak etiketleyerek, 'Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik,' şeklinde konuştu. Bu ifadelerle, rakiplerinin sunduğu ekonomik vizyonu bir 'kabus' olarak tanımlarken, kendi yönetimini ise 'ekonomik başarı' olarak sundu. Öte yandan, Mamdani, kendisini 'demokratik sosyalizm' ile ilişkilendirdiğini belirtiyor. Uganda doğumlu ve Hint kökenli ebeveynlere sahip olan Mamdani, New York'ta oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak seçimi kazanmış ve bağımsız aday Andrew Cuomo'yu geride bırakmıştı.