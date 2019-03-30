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New York'ta Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek gösterisi

Gazze sınırında bir yıldır her cuma devam eden protestolara destek olmak için New York Times Meydanı'nda gösteri düzenlendi

30 Mart 2019 Cumartesi 04:18
New York'ta Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek gösterisi

NEW YORK (AA) – Filistinlilerin Gazze sınırındaki, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen “Büyük Dönüş Yürüyüşü” protestolarına destek vermek amacıyla New York Times Meydanı’nda gösteri düzenlendi.

Filistin için New York Koalisyonu (NY4Palestine) çatı kuruluşu tarafından organize edilen gösteriye değişik sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Hasidik Yahudiler de destek verdi.

Alanda toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları ile birlikte “Gazze’deki ablukaya son”, “Filistin’e özgürlük” “Ayrılıkçı İsrail’e 38 Milyar ABD yardımına son” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

- "İsrail karşıtı olmak, Yahudi düşmanlığı değildir"

Gösteriye katılan Hasidik Yahudiler de "İsrail karşıtı olmak, Yahudi düşmanlığı değildir", "İsrail devleti dünyadaki Yahudileri temsil etmez”, “Dünyadaki Yahudiler İsrail’in zalimliğini kınıyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Son günlerdeki antisemitizm tartışmalarında hedef isim haline getirilen ABD Kongresinin Somali kökenli ilk başörtülü vekili İlhan Ömer’e destek veren pankartlar da gözden kaçmadı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri altığı gösteride konuşmalar yapıldı, "Filistin’den Meksika’ya, bütün duvarlar yıkılmalı”, "İntifada, çok yaşa", "Direniş meşrudur", "Netanyahu duy sesimizi, gelen Filistinlilerin ayak sesi" sloganları atıldı.

Gösteriye katılan aktivist Ala Rokeya, Gazze sınırında 52 haftadır her cuma İsrail işgaline karşılık gösteri yapıldığını hatırlatarak, "Topraklarından sürülen, evlerinden edilen bu insanların direnişine destek için buradayım." diye konuştu.

Rokeya, şöyle devam etti:

“Ve bugün burada, Manhattan’ın tam ortasında toplanmamız, saygısızca ve ırkçı bir şekilde Filistin’in var olmadığını iddia eden seçilmiş şehir konseyi üyesi Kalman Yeger gibilere sembolik bir cevaptır. Filistin topraklarında olduğu gibi bu şehirde de birçok Müslüman ve Filistinli var ve işte hepimiz buradayız.”

New York Konseyi Brooklyn bölgesi üyesi Kalman Yeger’in, Twitter hesabından yaptığı "Filistin diye bir yer yok." paylaşımı ABD’de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tepki toplamış, başta New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olmak üzere eleştirilere neden olmuştu.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 04:18
  1. “Büyük Dönüş Yürüyüşü”
  2. New York Times Meydanı

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