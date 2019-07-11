New York'ta evde yangın: 3 ölü, 2 yaralı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York şehrinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

New York İtfaiyesinden yapılan açıklamada, Queens bölgesine bağlı East Elmhurst mahallesinde iki katlı bir evde çıkan yangında alevlerin, yaklaşık 100 itfaiyecinin müdahalesiyle bir buçuk saatte kontrol altına alındığı belirtildi.



Yangında, 6 yaşındaki bir kız çocuğu ile iki yetişkinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, çocuğun olay yerinde, 30 ve 75 yaşlarındaki iki erkeğin de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Polis, yangından ağır yaralı kurtulan 42 yaşındaki bir kadın ve 8 aylık bir bebeğin de hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.







