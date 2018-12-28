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New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe neden oldu!

ABD'nin New York kentinin semalarında akşam saatlerinde görülen mavi ışık, halkta paniğe yol açtı. New York Polis Departmanı, ışığın bir elektrik dağıtım tesisindeki trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığını belirtti.

28 Aralık 2018 Cuma 07:44
New York'ta esrarengiz mavi ışık paniğe neden oldu!

New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışıkbelirdi. 

Paniğe neden oldu

Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı. 

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı. New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi. 

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

 

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 07:44
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