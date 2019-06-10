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New York’ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz

Türkiye’nin New York BaşkonsolosluğununNew York’ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz sloganı adı altında tertiplediği etkinlikler Türk Amerikan toplumunun yoğun katılımıyla kutlandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 04:41
New York’ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz

Türkiye’nin New York BaşkonsolosluğununNew York’ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz sloganı adı altında tertiplediği etkinlikler Türk Amerikan toplumunun yoğun katılımıyla kutlandı.


Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu ve Brooklyn Belediyesi’nin desteğiyle ABD’deki sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği “New York’ta bu yaz her yer kırmızı-beyaz” temalı “Amerika Türk Günü Festivali’ için New York’a gelen ünlü sanatçı Mustafa Sandal’ın verdiği konserde sevenlerini coşturdu.


Columbus Park’ta düzenlenen 1. Amerika Türk Günü etkinliği, "New York’ta bu yaz, her yer kırmızı-beyaz" sloganıyla, çok sayıds Türk’ün katılım ile coşku içersinde kutlandı.


Brooklyn Belediyesi önünde bulunan Columbus Park’ta düzenlenen Amerika Türk Günü etkinliğine New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Washington, Virginia, Güney Carolina, Florida, Ohio, Connecticut, Massachusetts, California eyaletlerinden yakkaşık 15 bin kişinin katıldığı belirtildi.


Türkiy’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, konuşmasında Amerika Türk Günü’nün amacının “Türk toplumunu bir araya getirerek ortak toplum bilincini güçlendirmek ve Türk kültürünü Amerikan toplumuna doğru şekilde ve layıkıyla tanıtabilmek” olarak vurgulandı.


Türkiye’nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türk günü etkinliğinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu: “New York ve çevresinde yaşayan Türk-Amerikan toplumu olarak, hiçbir siyasi yönelim ve fikri farklılık ayırımı yapmadan; ailelerimiz, Türk ve Amerikalı dostlarımızla, en önemli ortak paydamız olan Türk Toplumu olarak bir araya gelebileceğimiz nitelikte bir etkinlikte buluşmak, toplumumuz için son derece değerlidir” ifadesini kullandı.


Müslüman ve Türk dostu Brooklyn Belediye Başkanı Eric L. Adams, Brooklyn Türkiy’nin İstanbulu. Bu şehirde yaşayan Türk toplumuyla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.


New York Başkonsolosluğunun koordinasyonunda ve Brooklyn Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlenen, “Amerika Türk Günü"nde Sanatcı Mustafa Sandal’ın verdiği konserin yanı sıra, Genel Kurmay Başkanlığı mehter takımı ve folklor gösterilerinin yanısıra, ebru sanatı,çocuk ve gençlere yönelik Karagöz- Hacivat oyunları ile, çeşitli etkinlikler düzenlendi.


New York’un Brooklyn kentinde Columbus Park’ta düzenlenen 1. Amerika Türk Günü etkinliğine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, çeşitli Sivi Toplum Kuruluşlar ile Türk toplumu temsilcileri katıldı.


Festival, halk dansları gösterileri, mehter takımının yürüyüşü ve son olarak da sahneye Mustafa Sandal konseriyle son buldu

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 04:41
  1. sanat
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