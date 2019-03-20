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New York’ta 7 kiloluk bebeği olan anne: “Bana kamyon çarpmış gibi hissettim”

ABD’nin New York şehrinde bir kadın, 7 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:30
New York’ta 7 kiloluk bebeği olan anne: “Bana kamyon çarpmış gibi hissettim”

ABD’nin New York şehrinde bir kadın, 7 kilo ağırlığında bir kız bebek dünyaya getirdi. Anne, kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi.


New York’ta dün 7 kilo ağırlığında ve 58,5 cm boyunda doğan kız bebeğe Harper ismi verildi. İkinci bebeğini dünyaya getiren anne Joy Buckley, kendisine kamyon çarpmış gibi hissettiğini söyledi. Doğumda tıbbi vakum ve sezaryen tekniği kullanıldığı belirtilirken, Harper’in New York’un tarihinde doğan en büyük bebek olduğu kaydedildi.


Joy Buckley’a doktorların hamile kalma şansının yüzde 15’ten daha az olduğunu söylediği ancak çiftin 7 yıl sonra 5 kilo ağırlığında bir oğulları olduğu öğrenildi. Joy Buckley’ın 2 yıl sonra da ikinci çocuğu olan Harper’i dünyaya getirdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:30
  1. doğa

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