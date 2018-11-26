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New York'ta 21 katlı "Türken Evi"nin temeli atıldı

Manhattan'daki Türken Evi'nin temeli, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türken Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve Türk Amerikan toplumunun temsilcilerinin katılımı ile yapıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 02:59
New York'ta 21 katlı "Türken Evi"nin temeli atıldı

NEW YORK (AA) - Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (Türken) Evi'nin Manhattan binasının temeli bugün atıldı.

New York merkezli faaliyet gösteren vakfın Türken Evi adını verdiği binanın Manhattan bölgesindeki temel atma töreni bugün yapıldı.

Törene Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türken Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Behram Turan, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve Türk Amerikan toplumunun temsilcileri katıldı.

- "Önemli bir kilometre taşı"

Sinirlioğlu, buradaki konuşmasında, sosyal ve kültürel bağların Türk-Amerikan ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını ve Türk Amerikan toplumunun çabaları olmadan bunun mümkün olmayacağını belirtti.

Türken'in kuruluşundan bu yana örnek bir kurum olduğunu ve ABD'deki Türk ve Müslüman gençleri desteklediğini vurgulayan Sinirlioğlu, "Manhattan'daki Türken Evi de önemli bir kilometre taşı olacaktır." diye konuştu.

Turan burada yaptığı konuşmada, 2014'te kurulan Türken Vakfının, Müslüman öğrencilere çeşitli imkanlar tanıyarak destek olduğunun altını çizerek, "Vizyonumuz Müslüman öğrencilere, güvenli, destekleyici ve kültürlerine uygun barınma sağlarken, öğrencilere, bursiyerlere ve araştırmacılara seçkin bir eğitim atmosferi hazırlamaya yardımcı olmaktır." diye konuştu.

Manhattan'da 2. Cadde ve 41. Sokak'ın kesişiminde inşa edilecek 21 katlı Türken Evi'nin, buradaki Müslüman ve Türk öğrencilerin ihtiyacı için hizmet vereceğini belirten Turan, binanın içinde, mescit, rekreasyon alanı, ofis, çok amaçlı oda gibi birimlerin olacağını anlattı.

Turan, binanın 200'den fazla öğrenciye hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 02:59
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  2. New York
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