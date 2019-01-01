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New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

01 Ocak 2019 Salı 23:33
New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

NEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.

Brooklyn'in Coney Adası bölgesindeki Polar Bear Club'ın düzenlediği organizasyonda, aralarında Noel Baba kıyafetlilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, yeni yılı Atlantik Okyanusu'na girerek karşıladı.

Katılımcılar, etkinlik öncesi toplandıkları plaj girişinde kutup ayısı kostümlü kişiler ve davullar eşliğinde dans ederek, fotoğraf çektirdi. Etkinlik saatinin gelmesiyle plajdaki yüzlerce kişi çığlık çığlığa okyanusa koştu.

Bölgede hava sıcaklığı önceki yılların aksine mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Geçmişteki etkinliklerde eksi derecelerdeki havada denize girilmesine karşın, bu yıl hava sıcaklığı 13 santigrat derece olarak ölçüldü.

Etkinlik süresince polis denizde ve karada güvenlik önlemi aldı. Olası boğulma tehlikesine karşı cankurtaran ve ilk yardım ekipleri hazır bekledi.

- Etkinlik çerçevesinde 55 bin dolar bağış toplandı

Katılımcılardan her yıl farklı kategoride bağış toplanan etkinlikte, bu yıl adada daha temiz çevre oluşturulması ve çevre sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması için kampanya başlatıldı.

Yaklaşık bin 500 kişinin bağış yaptığı etkinlikte 80 bin dolarlık hedef bağışın, yaklaşık 55 bin dolarlık kısmı toplandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 23:33
  1. Atlantik Okyanusu
  2. yeni yıl

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