New Yorklu ressamın tabloları Filistin'deki dramı anlatıyor

NEW YORK (AA) – İSLAM DOĞRU - ABD'nin New York şehrinde yaşayan ressam ve insan hakları aktivisti Thomas Cox, fırçasını Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çekmek için kullanıyor.

''Filistin için Nekbe (Büyük felaket) denilen 1948'de doğdum'' diyen, Brooklyn'deki evinde sanat çalışmalarına devam eden 71 yaşındaki ressam, sosyal içerikli çalışmaları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cox, üniversitede Kenyalı Müslüman bir sınıf arkadaşı sayesinde İslam sanatı ve toplumuna ilgi duymaya başladığını belirterek, aynı yıllarda Doğu Afrika'ya yaptığı gezi ile vizyonunun değiştiğini anlattı.

Sanatsal çalışmalarında İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşanan sorunlara yer veren ve eserlerini Manhattan'ın en önde gelen sanat merkezlerinden Van Der Plas Galeri'de sergileyen Cox, ''Sanat sadece soyutsal değil, günlük yaşama dokunan, insan haklarını da savunan bir nitelikte olmalı.'' diye konuştu.

- "Gazze halkının yaşadığı bir çaresizliktir"

Cox, Van Der Plas Galeri'de sergilediği ve en ilgi çeken resimlerinden biri olduğunu söylediği "Refah Koyun Tüneli" adını verdiği akrilik ve yağlı pastel boya çalışması hakkında, "Amerikalılar, Mısır ile Gazze arasındaki tünellerin, İsrail'in iddia ettiği gibi silah kaçakçılığında kullanıldığını düşünüyor, ancak tünellerde taşınanların çoğu İsrail'in Gazze halkının edinmesini yasakladığı yiyecek, ilaç, kıyafet gibi yaşamsal ihtiyaçlar. İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyanın geri kalan kısmıyla serbest bir alışveriş imkanı yok. Bugün, Gazze halkının yaşadığı bir çaresizliktir." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin, resimdeki kişinin yüzünün niye kapalı olduğunu anlayamadıklarını, bir suç işlendiğini zannettiklerini ifade eden Cox, aksine tablodaki adamın yüzünü tünellerin kir ve tozundan korumak için kapattığını anlatmak istediğini vurguladı.

Açıldıktan iki yıl sonra 1998'de İsrail tarafından bombalanarak kullanılamaz hale getirilen Gazze'deki Yaser Arafat Uluslararası Havalimanı'nın Mescid-i Aksa kubbesini anımsatan mimari kalıntıları arasında otlayan koyunların yer aldığı eser de Cox'un Gazze üzerine dikkat çeken bir diğer çalışması.

Cox, "İnsanlar tablolar üzerine bir çok soru soruyor, ben de hem sanatımı hem de bugün Filistin'in bir parçası olan Gazze'de devam eden trajediyi anlatma fırsatı buluyorum. Özellikle Filistinli arkadaşlarım sanatsal çalışmalarımda insan haklarını savunduğum için memnuniyetini dile getiriyorlar." dedi.

Cox’ın çalışma duvarında Gazze'nin doğu sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince vurulan Filistinli gönüllü kadın hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın afişinin asılı olması da dikkati çekiyor.

- "Bugün karanlık zamanlardan geçiyoruz”

Gazze dışında Cox, ABD iç siyasetinin ana noktalarından biri olan Beyaz Saray'ı da karakalem çalışmalarına konu ediyor.

Cox, Beyaz Saray, sabun köpükleri, inek ve dinazor figürlü tablosunda 18. yüzyıl Fransız ressam Jean-Baptiste-Simeon Chardin'den esinlendiğini belirterek, "Sabun köpükleri yaşamın kısalığını gösteren bir alegori. Çizimimde, milyonlarca yıl önce ölmüş bir dinozor da aynı işlevle Beyaz Saray'ın yaşam süresi sorusunu gündeme getiriyor: Gazze havalimanında olduğu gibi, acaba bir gün Beyaz Saray'ın bahçesi de evcil hayvanların otladığı çimenler haline gelecek mi?" diye konuştu.

Beyaz Saray'ın siyah renklerle betimlendiği diğer resmi hakkında da Cox, Beyaz Saray'ın büyük ölçüde Afrikalı kölelerin emeği ile inşa edildiğini hatırlatarak, "Bugün karanlık zamanlardan geçiyoruz. (ABD'de) Sivil özgürlüklerimizin erozyona uğramasına şahit oluyoruz, Anayasa tarafından garanti altında olan İsrail'i boykot etme hakkımızın elinden alındığı yasalar çıkartılıyor." dedi.

Cox, resimlerinden istenilen siyasi veya sanatsal mesajın çıkartılabileceğinin altını çizerek, "En değerli sanat, yoruma açık olandır. Sanatçılar soru sorup cevabı geniş bir yelpazeye bırakır, anlamın sınırlandırılmasına karşı çıkar. Çünkü sanatçı bir çeşit diyalog oluşturur, bir çeşit değişim yaratır." değerlendirmesinde bulundu.