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Dünya Tarihinde ilk kez bir kadın New York'a emniyet müdürü oldu
Dünya

Tarihinde ilk kez bir kadın New York'a emniyet müdürü oldu

New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York Polis Departmanının (NYPD) 176 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın tarafından yönetileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 08:45:00 - 2021-12-16 08:47:44
Tarihinde ilk kez bir kadın New York'a emniyet müdürü oldu

ABD'de New York Belediye Başkanlığına seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Eric Adams, ülkenin en büyük polis teşkilatı olan New York Polis Departmanının (NYPD) başına 49 yaşındaki Keechant Sewell'ı getireceğini açıkladı. Adams, polislik söz konusu olduğunda kadınların genellikle arka planda olduklarını ve "oyuna girmelerine" asla izin verilmediğini söyleyerek, "Bu, bugün sona eriyor" dedi.

New York'un ilk kadın emniyet müdürü olacak

Sewell, daha önce uyuşturucuyla mücadele ve gizli görevlerde yer aldı ve rehine müzakerecisi olarak görev yaptı. Ocak ayında departmanın başına geçmesi beklenen Sewell, New York'un ilk kadın emniyet müdürü ve ayrıca NYPD'nin başına geçen 3. siyah kişi olacak. Sewell, polis ile New York sakinleri arasındaki ilişkileri iyileştirmeyi umduğunu ifade etti. Sewell, özellikle silahlı şiddet başta olmak üzere şiddet içeren suçlara odaklanacağını kaydetti.
NYPD, yaklaşık yüzde 18'i kadın olan 35 bin civarında polis memuru istihdam ediyor.

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