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New York Valisi'nden Trump'a eleştiri: ABD hiç o kadar büyük değildi

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Trump'ın 'Amerika'yı yeniden büyük yap' sloganını eleştirerek, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Büyüklük seviyesine ulaşamadık. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda, büyüklüğe ulaşacağız." dedi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
New York Valisi'nden Trump'a eleştiri: ABD hiç o kadar büyük değildi

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Make America great again"(Amerika'yı yeniden büyük yap) sloganını eleştirerek, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Büyüklük seviyesine ulaşamadık. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda, büyüklüğe ulaşacağız." dedi.

Cuomo, Manhattan'da katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Trump'ın ABD'yi daha fazla cinsiyetçi, ırkçı ve göçmenlere karşı hoşgörüsüz zamanlarına geri döndürmek istediğini söyledi. New York'un liberal bir alternatif olarak kalacağını belirten Cuomo, burada tüm etnik kökenden inanların aynı olanaklara sahip olacağını dile getirdi. Trump'ın "Make America great again" sloganına da atıfta bulunan Cuomo, "Amerika'yı yeniden büyük yapmayacağız, ABD hiç o kadar büyük değildi. Büyüklük seviyesine ulaşamadık. Ancak her ABD'li her şekilde eşitliğe kavuştuğunda, büyüklüğe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

BASIN DANIŞMANI AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamaları Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilen Cuomo'nun basın danışmanı Dani Lever bu gelişme üzerine bir açıklama yayımladı. Lever, "Vali, ABD'nin büyük olduğuna ve bu büyüklüğün her erkek, kadın ve çocuk tam bir eşitliğe kavuştuğunda tam olarak gerçekleşeceğine inanıyor. Trump eski zamanlara geri dönerek ABD'yi büyük yapmaktan bahsederken, kölelik, ayrımcılık, ırkçılık ve cinsiyetçilikle mücadele ettiğimiz günleri görmezden geliyor." ifadelerine yer verdi. 

Vali Cuomo'nun 2020'de yapılacak ABD Başkanlığı seçimlerinde Trump'ın rakibi olması bekleniyor. Trump, geçen aylarda New York'a yaptığı bir ziyaret esnasında Cuomo'nun kendisine rakip olmamak için söz verdiğini açıklasa da Vali Cuomo bu açıklamaları yalanlamıştı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:05
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. New York Valisi Andrew Cuomo

YORUM YAZ

  • dürüstdürüst35 dk önce
    İnandığınız gibi yaşamazsanız,bir süre sonra yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.!!??Bunun da sonu hüsran olur.
  • ihsanihsan29 dk önce
    zalim eşkıya soyguncu katil bir millet saygın olurmu ulen densiz ilk bir baksana kendinize yuh
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