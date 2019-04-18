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New York Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor

Dünya otomotiv sektörünün en eski fuarlarından olan New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın kapılarını 119. kez ziyaretçilere açacak- Jaguar’ın ilk elektrikli aracı I-Pace en iyi tasarım, en iyi yeşil araba ödülü ve en iyi kapsamlı araç ödülünü aldı

18 Nisan 2019 Perşembe 06:07
New York Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor

NEW YORK (AA) - Dünya otomotiv endüstrisinin en eski fuarlarından olan ve bu yıl 119. düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da 19-28 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarın ilk ziyaretçileri basın mensupları oldu.

Firmaların piyasaya süreceği yeni modellerin yanı sıra konsept araçlarının da görücüye çıkacağı fuarda, bu sene de elektrikli otomobillerin ve SUV araçların fuarın gözdesi olacağı belirtildi.

Geçen yıl ABD piyasasında en popüler otomobil olan Toyota RAV 4’un yanısıra bu yıl fuarda Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac ve Lincoln'den gelen yeni SUV'lerin de görücüye çıkacağı ifade edildi.

-Yılın arabası ödülü Jaguar’a

Jaguar I-Pace elektrikli SUV, New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda verilen Dünya Otomobil Ödülleri'ni topladı.

Jaguar’ın ilk elektrikli aracı en iyi tasarım, en iyi yeşil araba ödülü ve en iyi kapsamlı araç ödülünü aldı.

Jaguar Tasarım Direktörü Lan Callum, Javit Center’daki ödül töreninde, “Bu işte geçirdiğim 40 yılımda, bu benim Oscar anım oldu.” ifadesini kullandı.

Diğer kazananlar arasında en iyi kentsel otomobil için Suzuki Jimny, performans otomobilleri kategorisinde McLaren 720s ve lüks kategorisinde Audi A7 bulunuyor.

Dünyaca ünlü otomotiv firmalarının yeni modellerinin tanıtılacağı New York Uluslarası Otomobil Fuarı'nda, bine yakın otomobil ve kamyonet 10 gün boyunca otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 06:07
  1. 119. New York Uluslararası Otomobil Fuarı
  2. Jacob Javits Convention Center

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