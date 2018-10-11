0553 313 94 23

New York Times'ten flaş Veliaht Selman kararı!

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, son dönemde Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi adlı konferanstan sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

11 Ekim 2018 Perşembe 08:37
New York Times'ten flaş Veliaht Selman kararı!

NYT sözcülerinden Eileen Murphy, yaptığı açıklamada, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

Söz konusu konferansın diğer sponsorları arasında Bloomberg, CNBC, CNN gibi diğer ABD'li basın kuruluşları bulunuyor.

Future Investment Initiative, "Çöl'deki Davos" olarak biliniyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 08:37
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. selman
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı ne zaman saat kaçta?
    1. Liechtenstein U21 - Portekiz U21 maçı..
    2. Kamuda araç kullanımında yeni dönem!
    3. Trump'tan sert eleştiri: Bunlar kafayı..
    4. ABD'den YPG'ye iş makinesi desteği
    5. Ankara TOKİ fiyatları 2018
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Şeker-İş Başkanı İsa Gök’ün makam..
    8. Bölücü terör örgütüne bir darbe..
    9. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!
    10. TOKİ Tokat konut başvuruları ve..
    11. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    12. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    13. Rusya görüntüleri yayınladı! 'Elde..
    14. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
    15. New York Times'ten flaş Veliaht Selman..
    16. Bolu'da su dolum fabrikasında yangın..
    17. Donald Trump'tan Fed'e eleştiri
    18. AYM'nin Ayasofya kararı Resmi..
    19. Safer ayında belalardan korunmak için..
    20. Tepkiler çoğalıyor! Peş peşe Suudi..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?