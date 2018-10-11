New York Times'ten flaş Veliaht Selman kararı!

NYT sözcülerinden Eileen Murphy, yaptığı açıklamada, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

Söz konusu konferansın diğer sponsorları arasında Bloomberg, CNBC, CNN gibi diğer ABD'li basın kuruluşları bulunuyor.

Future Investment Initiative, "Çöl'deki Davos" olarak biliniyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.