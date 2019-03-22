0553 313 94 23

New York Times’tan Yeni Zelanda Başbakanına övgü

New York Times gazetesinin başyazısında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Christchurch şehrinde meydana gelen terör saldırısına karşı tutumu örnek gösterilerek, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" ifadeleriyle ABD Başkanı Donald Trump eleştirildi.

22 Mart 2019 Cuma 13:31
New York Times’tan Yeni Zelanda Başbakanına övgü

New York Times gazetesinin başyazısında, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in Christchurch şehrinde meydana gelen terör saldırısına karşı tutumu örnek gösterilerek, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" ifadeleriyle ABD Başkanı Donald Trump eleştirildi.


New York Times gazetesi, başyazısında Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in geçtiğimiz hafta Christchurch şehrinde 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırısı ile başa çıkma şekli ve saldırı karşısındaki tutumundan övgüyle bahsetti. Gazetenin, "Amerika Jacinda Arden kadar iyi bir lideri hak ediyor" başlığını attığı başyazıda, "Dünya Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in teröre yanıt verme şeklinden bir şeyler öğrenmeli" ifadeleri kullanıldı.


Başyazıda, Ardern’in silah kontrolü ile ilgili sorunları ele almasından övgüyle bahsedilerek, Ardern’in seçmenlerinin öfkesine kulak verdiği ve birkaç gün içinde hükümetinin Christchurch ve başka yerlerdeki katillerin çoğunun kullandığı askeri stil silahlar üzerinde yeni kontroller getireceğini açıkladığı belirtilerek, "Bu hepimizle ilgili, ulusal çıkar ve güvenlikle ilgili" ifadeleri yer aldı.


Başbakan Ardern’in silahlı saldırganın videosunun Facebook ve diğer platformlarda görülmesine karşı gösterdiği hassasiyet ve alınması gereken tedbirlerden bahsetmesi de başyazıda övgüye değer bulundu. Başyazıda, Ardern’in hafta başında parlamentoda sosyal medya sitelerinin, nefret ve şiddet imajlarını yaymak için interneti kullanmanın kolaylığı konusunu ciddiyetle ele alması gerektiği ifadelerine yer verildi.


Başyazıda ayrıca, Ardern’in, silah üreticileri ve satıcıları gibi sosyal medya platformlarının Christchurch ve son yıllarda birçok yerde gerçekleştirilen katliamların sorumluluğunu üstlendiğine inandığına dair sözleri paylaşıldı.


Ardern’in silah yasağının, bir liderin kriz zamanında nasıl olması gerektiğini gösteren özelliklerden sadece biri olduğunun belirtildiği başyazıda, Ardern’in mesaj vermek yerine öldürülen Müslümanların ailelerine saygı göstermek için siyah bir başörtü takması, politikacıları taziye ziyaretlerine göndermesi, kaza kurbanlarının da bulunduğu okul ziyaretinde elinde bir yazılı metin olmadan konuşması, gençleri Yeni Zelanda’yı ırkçılığa toleransı olmayan bir ülke haline getirmeye çağırması, yas tutan ailelere,"Kederinizi bilemeyiz ancak her aşamada sizinle birlikte yürüyebiliriz” demesi ve katilin adını özellikle söylememesi örnek olarak gösterildi.


Başyazının sonunda ise "Bu acımasızca olaydan sonra, dünya liderleri bir araya gelip kurbanların acılarını paylaşmalı ve açıkça ırkçılığı kınamalı. Yeni Zelanda Başbakanı yolu gösterdi" ifadeleri kullanılarak Trump’a atıfta bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde çiçek diktiler
    1. ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ etkinliğinde..
    2. Beyoğlu’nda yaklaşık 30 bin kişiye iş..
    3. Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri..
    4. AXA Sigorta Kupa Volley: Galatasaray..
    5. Prof. Dr. Tezcan: "Topuk kanı..
    6. AK Parti’den Cumhurbaşkanı mitingine..
    7. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Nevruz..
    8. Beykoz Adayı Murat Aydın: “Bizim için..
    9. Son dakika: Gaziantep'te korkutan..
    10. Hafif ticari araçla motosiklet..
    11. "Güney Kariyer Fuarı"na yoğun ilgi
    12. Antalya'da "torbacı" operasyonu
    13. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4..
    14. Başkan Altun ve Ziraat Mühendisleri,..
    15. Tuna: “Bu kenti sevginin, kardeşliğin..
    16. Akıncı Üssü davası
    17. Brexit’in ertelenmesi Alman şirketleri..
    18. İtalya'nın dev kulübünden..
    19. DPÜ’lü Öğretim Üyesi Dr. Şenol’a ödül
    20. Kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği..
    21. 3 aracın karıştığı kazada can pazarı:..
    22. Keşif gezileri kapsamında seyahat..
    23. Haydar Ali Yıldız belediye başkanı..
    24. Ak Parti Kadın kollarından finansal..
    25. Polisin suçüstü yakaladığı hırsız..
    26. Adıyaman Üniversitesinde “Gazel..
    27. AK Parti’li Dağ: "CHP, listelerini..
    28. Malatya'daki deprem
    29. Yabancı uyruklu işçi çöken otopark..
    30. ANALİZ - Nazarbayev neden istifa etti?
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev