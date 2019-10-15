0553 313 94 23

New York Times'tan bomba İncirlik iddiası: "ABD tahliye etmeyi planlıyor"

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlığının İncirlik üssünde bulunan yaklaşık 50 nükleer silahı tahliye etme planlarının üzerinden geçtiğini ileri sürdü.

15 Ekim 2019 Salı 08:34
New York Times'tan bomba İncirlik iddiası: "ABD tahliye etmeyi planlıyor"

Gazetenin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı, 'Trump Suriye'de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi' başlıklı haberinde, bu silahların İncirlik'ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin 'fiilen bitmesi' anlamına geleceği yorumu yapıldı.

"Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi"

BBC Türkçe tarafından aktarılan habere göre, gazetenin Ulusal Güvenlik Muhabiri ve Kıdemli Yazarı David E. Sanger'ın imzasıyla yayımlanan haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin nükleer silahlar için "Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi" dediğine de yer verildi.

Sanger, bu silahları orada tutmanınsa yıllar önce ortadan kaldırılmış olması gereken bir nükleer hassasiyetin sürdürülmesine yol açacağını savundu.

Haberde görüşlerine yer verilen James Martin Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'nden Jeffrey Lewis, "Tarihte ilk defa karşılaştığımız bir durum var: ABD'nin nükleer silahlarının bulunduğu bir ülke ABD güçlerine hava topuyla atış yapıyor" dedi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay önce yaptığı, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" açıklamasını hatırlatarak Türkiye'nin de nükleer silahlara sahip olma isteği bulunduğunu yazdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 08:34
  1. New York Times
  2. İncirlik
  3. incirlik üssü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ayar üstüne ayar
    1. Şenol Güneş'ten Fransız muhabire ayar..
    2. Rus basının dikkat çeken harekat..
    3. Bir ülke daha sokakta! Ölü ve..
    4. Cami saldırısı sonrası ülkede 45..
    5. Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin..
    6. New York Times'tan bomba İncirlik..
    7. HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı
    8. YPG/PKK'dan hain saldırı! Yaralılar var
    9. Kaynayan pekmez kazanına düşmüştü!..
    10. İstanbul'da 5 ilçede özel harekat..
    11. EYT çıkarsa nasıl emekli olunacak? EYT..
    12. KKTC Başbakanı Tatar'dan Barış Pınarı..
    13. Türk saatine yoğun ilgi! Yüzde 42 arttı
    14. İranlı vekilden 'YPG' tepkisi: Ne oldu..
    15. Memur alımı başvuruları Kamu personel..
    16. 15.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    17. Suriye'de sıcak gelişmeler! Türk askeri
    18. Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale..
    19. ABD Başkanı Trump ABC'nin Barış Pınarı..
    20. Başkan Erdoğan, Macron ile Barış..
    21. 'Adana Mutabakatı uyarınca Barış..
    22. Türkiye liderliğini sürdürdü
    23. 'Türkiye, Azerbaycan'la diaspora..
    24. Skandal olay sonrası Türkiye..
    25. ABD televizyonu, harekata ilişkin..
    26. ABD Başkanı Trump'tan yeni Suriye..
    27. Katalan siyasetçilere verilen cezaları..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı..
    29. Trump, Erdoğan ile görüşüp bunu talep..
    30. Irak Cumhurbaşkanı ve Pompeo..
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Gül'den çok sert 'Harekat' açıklaması
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!