New York Times'tan bomba İncirlik iddiası: "ABD tahliye etmeyi planlıyor"

Gazetenin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı, 'Trump Suriye'de içgüdülerine güvendi, felaket hızla geldi' başlıklı haberinde, bu silahların İncirlik'ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin 'fiilen bitmesi' anlamına geleceği yorumu yapıldı.

"Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi"

BBC Türkçe tarafından aktarılan habere göre, gazetenin Ulusal Güvenlik Muhabiri ve Kıdemli Yazarı David E. Sanger'ın imzasıyla yayımlanan haberde, üst düzey bir ABD'li yetkilinin nükleer silahlar için "Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi" dediğine de yer verildi.

Sanger, bu silahları orada tutmanınsa yıllar önce ortadan kaldırılmış olması gereken bir nükleer hassasiyetin sürdürülmesine yol açacağını savundu.

Haberde görüşlerine yer verilen James Martin Silahların Yaygınlaşmasını Önleme Araştırmaları Merkezi'nden Jeffrey Lewis, "Tarihte ilk defa karşılaştığımız bir durum var: ABD'nin nükleer silahlarının bulunduğu bir ülke ABD güçlerine hava topuyla atış yapıyor" dedi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay önce yaptığı, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" açıklamasını hatırlatarak Türkiye'nin de nükleer silahlara sahip olma isteği bulunduğunu yazdı.