New York Times teröristi kahraman yaptı

Türk Hava Kuvvetleri önceki gün Kuzey Irak'a bir hava saldırısı düzenledi. Düzenlenen başarılı hava saldırısıyla birlikte PKK'nın kilit isimleri de öldürüldü. Bunların başında ise "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden vardı.

NEW YORK TİMES TERÖRİSTİ 'KAHRAMAN' İLAN ETTİ

Kırmızı listede yer alan terör örgütünün lider kadrosundan İsmail Özden için, ABD'li gazete New York Times övgüler dizdi. New York Times, terör örgütlerini finanse eden ABD yönetimine paralel olarak örgüt yöneticilerini överken, terörist için 'kahramandı' ifadesini kullanması da dikkat çekti. New York Times haberde, "Türkiye, Irak'a düzenlediği hava saldırısında PKK'lı lideri öldürdü. Ancak bu Kürt militan; DEAŞ tarafından tehdit edilen Kuzey Irak'taki Yezidiler için bir kahramandı, çünkü onlara yardım etmişti" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, New York Times'ta yer alan bir habere tepki göstererek "Bu gazetecilik değil. Bu, New York Times tarafından PKK terörizmini meşrulaştırmak ve örtbas etmek için açıkça bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Kalın, "Aynı mantıkla, (Usame) Bin Ladin bazılarına göre kahraman mıydı? (Dragomir) Milosevic ve (Ratko) Mladic'i de bazı insanlara kahraman diye adlandırır mısınız?" değerlendirmesinde bulundu.